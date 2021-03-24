Вадим Иосуб. Специально для Myfin.by рассказал старший аналитик компании «Альпари Евразия»





Что произошло?

– В понедельник курс турецкой лиры обвалился почти на 15%. Если в пятницу он остановился на отметке 7,22, то с утра в понедельник взлетел до отметки 8,29. Правда, к вечеру случился откат, до уровня 7,77 лиры за доллар, а вчера биржи закрылись на отметке 7,91. Таким образом лира потеряла практически весь прирост, достигнутый за время, пока во главе Нацбанка Турции стоял Наджи Агбал.





Именно его увольнение президентом страны Реджепом Эрдоганом стало причиной обвала турецкой валюты. Заменил его Эрдоган на чиновника-однопартийца, поддерживающего его взгляды на ситуацию и монетарную политику.





Хотя многие эксперты придерживаются мнения, что не важно, кто встал во главе турецкого Нацбанка – ведь им сейчас, по сути, управляет сам Эрдоган.

Решение, обвалившее курс лиры, он принял после того, как Абгал в четверг повысил ключевую ставку на 2 процентных пункта – до 19%, и сделал заявление о необходимости жесткой денежно-кредитной политики. Стоит отметить, что Агбал продержался на этом посту менее 5 месяцев и стал четвертым главой НБ, уволенным с 2018 года.





Инвесторы отреагировали оперативно, выведя активы – индекс Стамбульской фондовой биржи упал почти на 10%.





А за предыдущие 4 месяца председательства Агбала лира подорожала с 8,5 до 7,22 лир за доллар, зарубежные инвесторы купили турецких акций и облигаций на $4,7 млрд, а приток капитала через валютные свопы составил $14 млрд!





Аналитики Morgan Stanley заявили, что обвал турецкой лиры окажет негативное влияние на валюты других развивающихся стран, а сильнее всего – южноафриканского рэнда и российского рубля, поскольку они наиболее сильно коррелируют с лирой во время экстремальных движений.





Турецкое зеркало белорусской реальности

– Девальвация турецкой лиры должна быть интересна белорусам хотя бы потому, что две страны во многом схожи, хотя на первый взгляд кажутся очень разными. Ведь в Турции, как и в Беларуси, во главе автократ, сосредоточивший власть в своих руках, сильна и набирает скорость инфляция, при этом золотовалютные резервы страны с начала коронавирусного кризиса снизились в полтора раза.





Наконец, лира сильно девальвируется не первый раз за последние годы.

Общего в турецкой и белорусской экономиках обнаружится еще больше, если копнуть глубже. Во-первых, несколько лет в Турции наблюдается кредитный бум из-за того, что низкие ставки обеспечила власть (прямо как перед предыдущими белорусскими девальвациями) – решением Эрдогана был создан специальный гарантийный фонд. Это подняло цены на недвижимость на треть и ускорило инфляцию, – до 15% в год на протяжении нескольких лет.





Во-вторых, объем внешнего долга Турции также вырос до огромных размеров, – превышает $400 млрд (более 50% ВВП), и, опять же, почти полностью номинирован в иностранных валютах.





В-третьих, Эрдоган уже высказался о политике нового главы Нацбанка, заявив, что тот будет проводить мягкую денежно-кредитную политику, «не идущую вразрез с интересами экономики». Ведь турецкий президент убежден, что это приведет к уменьшению инфляции.





Под дамокловым мечом увольнения

Куда заведут турецкую лиру такие методы и воззрения, – поинтересовались мы у Вадима Иосуба.





– Новый глава турецкого Нацбанка не так давно заявил, что высокие ставки косвенно вызывают высокую инфляцию, выразив поддержку точке зрения Эрдогана. Который считает, что мягкая денежно кредитная политика снизит рост цен. Хотя в мире с середины прошлого века существует консенсус (и об этом учат студентов первых курсов экономических вузов), что для борьбы с инфляцией надо поднимать ставки.





Что дальше будет с поведением инвесторов, курсом, сказать непросто. Некоторые эксперты предрекают лире печальную участь, но я бы не стал торопиться – все зависит от решений, которые будут приняты новым главой Нацбанка. Если он «открутит» ставку назад, то дальнейшее падение лиры продолжится.





Что интересно, Эрдоган убрал предшественника Агбала (при котором лира резко обвалилась) с поста главы Нацбанка только за заявление о том, что ставки надо повышать. До этого он (ставленник Эрдогана) несколько раз понизил ставку, как и хотел его начальник, что негативно сказалось на курсе и инфляции. И когда до него дошло, что лишь повышение ставки способно стабилизировать лиру, и лишь заикнулся об этом, был уволен. Даже не успев предпринять нужные шаги.





Включать или не включать печатный станок?

Не похожа ли ситуация в Турции на белорусскую? Возможно ли подобное развитие событий?





– Ситуация очень похожа тем, что если политические шаги Эрдогана можно оценивать по-разному, то его экономические взгляды, в частности на ставку рефинансирования, абсурдны. В странах с развитыми экономиками давно существует консенсус относительно действий Нацбанка по стабилизации валюты и ограничению инфляции. Чтобы она была эффективной, другие органы власти не должны вмешиваться в его политику. Если это происходит, то становится только хуже.





Мы видим такие попытки в Турции, и они более грубые и явные, чем в Беларуси. У нас наблюдается некое подобие дискуссии: включать или нет печатный станок.

В Турции рубанули с кадрового плеча, и обвал лиры – четкая реакция на такое дикое вмешательство.





А что такое обвал национальной валюты? Это значит, что доходы населения в эквиваленте иностранной валюты стали меньше, а сбережения населения в национальной валюте обесценились.





Как обычно – за подобные популистские решения расплачивается население.

Путевки не подешевеют. А помидоры – наверняка





Как это скажется на турецкой экономике?

– Девальвация всегда на руку экспортерам и играет против импортеров. Но в данном случае, к сожалению многих белорусов, ожидать падения цен на путевки не стоит, так как пару лет назад стоимость туруслуг привязали к курсу евро.





А вот цена овощей и фруктов, – основного сегмента турецкого экспорта, вполне вероятно снизится.





Хоть с девальвацией лиры и подорожали импортные сельхозтехника, оборудование, удобрения, но это «отложенные» затраты для многих сельхозпроизводителей, которые скажутся на цене чуть позже. А сейчас их расходы в пересчете на доллары и евро упали.





К тому же никто не отменял фундаментального влияния высокой инфляции на экономику, а она в Турции не первый год очень велика. Это однозначно отрицательный фактор, не позволяющий делать бизнес-планирование и препятствующий как внешним, так и внутренним инвестициям.





Плюс девальвация резко увеличила госдолг и усложнила его обслуживание – теперь на это придется тратить куда большую часть бюджета, что усложнит или вовсе обнулит рост экономики: в целом воздействие негативно.





Поучительный кейс

Способна ли турецкая лира «заразить» другие валюты развивающихся экономик? Как это может сказаться на белорусской?





– Я не стал бы давать однозначные прогнозы относительно того, побегут ли инвесторы из турецкой лиры, станут ли они выводить свои капиталы из других валют развивающихся стран, избавляться от рискованных активов.





Обычно в мире случаются кризисные ситуации, когда инвесторы дружно бегут из всех валют развивающихся стран. Сейчас иная история – это не общий кризис, а частная история, связанная с лирой – центробанки других стран ведут себя по-другому.





Тот же Центробанк РФ впервые за 2,5 года (и довольно неожиданно) повысил ставку рефинансирования. В отличие от белорусского.





Да, российский рубль снижается, но эти проблемы связаны не с лирой или ситуацией на финансовых рынках развивающихся стран, а с тем, что на российскую валюту давит существенное, 10-процентное, снижение нефтяных котировок. Кроме того, на российский рубль давят опасения по поводу как введенных санкций, так и ожидание новых.





Так что напрямую (несмотря на падение российского рубля) до нас обвал турецкой лиры не долетит. Разве что помидоры да апельсины подешевеют.





Ну и для белорусских властей эта ситуация станет поучительным кейсом: что случается с экономикой страны (даже если это 80-миллионное государство с ВВП в полтора десятка раз выше), когда глава государства со своими неправильными взглядами на экономику начинает поучать профессионалов из центрального банка.