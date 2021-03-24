Бизнес-союз «сохраняет осторожный оптимизм» по озвученным в письме ведомства позициям, пишет tut.by





После анализа предложений КГК по изменению условий для работы индивидуальных предпринимателей Республиканская конфедерация предпринимательства направила в Минфин письмо, где озвучила позицию бизнеса по этому вопросу. В нем говорилось, что реализация предложений КГК ухудшит не только возможности самих предпринимателей, но также откатит предпринятые ранее меры по либерализации и улучшению бизнес-климата, а также лишит государство части налоговых и социальных выплат, получаемых от ИП.





В полученном от ведомства ответе приведена позиция Минфина и других ведомств. Судя по ответу, по многим пунктам власти разделяют позицию бизнес-сообщества.





Нацбанк поддержал позицию бизнес-союза о нецелесообразности принятия одномоментных жестких мер по ограничению наличных расчетов. КГК предлагал ввести плату за снятие наличных денег выше определенного порога. Предполагалось, что эта мера будет способствовать сокращению наличного денежного оборота.





Предложения КГК по налогообложению предпринимателей рассмотрят на Консультативном совете по налоговой политике при Минфине в рамках подготовки изменений в налоговое законодательство на 2022 год, говорится в ответе Министерства финансов.





Минтруда и соцзащиты не поддержало предложение Конфедерации по отчислениям в ФСЗН, указав, что в предложениях КГК «заложена положительная динамика формирования источников социальных выплат». Комитет госконтроля предлагал установить для отдельных ИП увеличенный обязательный нижний пороговый размер отчислений в ФСЗН.





По информации Минюста, рабочая группа Национального центра законодательства и правовых исследований проанализировала предложения заинтересованных госорганов, включая КГК, по ужесточению уголовной ответственности за налоговые преступления. После обсуждения в Администрации президента «с учетом позиций заинтересованных государственных органов» большая часть предложений по ужесточению уголовной ответственности за такие преступления не была включена в законопроект «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности», говорится в письме.





— Из поступившего письма Минфина определенно следует, что власти готовы к диалогу с бизнес-сообществом. Как видно, Нацбанк, Минюст, аппарат Администрации президента поддерживают предложения Конфедерации. Они готовы к диалогу по поиску взаимоприемлемых путей для выхода из сложившейся ситуации. Вместе с тем очевидно, что государство не является по сути своей природы неким монолитом: у различных ведомств возникают противоречия, так как у каждого из них — свои определенные задачи. Но сегодня необходимо найти точки соприкосновения, — комментирует ответ председатель Высшего координационного совета Республиканской конфедерации предпринимательства Андрей Копыток.





По его словам, Конфедерация сохраняет «осторожный оптимизм» по поводу полученного сейчас ответа Минфина и продолжит работу по выработке предложений по совершенствованию законодательства и правоприменительной практике, в том числе законно приемлемых мер для развития бизнеса. Так как уже сейчас некоторые представители среднего предпринимательства, инвестировавшие в белорусскую экономику, например, в 2015 году, вынуждены ликвидировать бизнес и искать приемлемые для них условия в соседних странах.





— Сегодня нужно эффективно находить меры по развитию экономического потенциала и предпринимательства в стране. В условиях мирового кризиса, вызванного пандемией коронавируса и в связи с надвигающейся третьей волной принятие предложенных КГК мер подорвет конкурентоспособность экономики в стране. Поэтому мы приложим максимум усилий для недопущения принятия непродуманных решений, ухудшающих положение бизнеса. В соответствии с постановлением правительства № 56 VI Неделя белорусского предпринимательства включена в государственную программу малого и среднего бизнеса на 2021−2025 годы. Диалог власти и бизнес-сообщества будет проходить ежедневно, но глобальной площадкой для него станет III Республиканский деловой форум, который пройдет 21 апреля в Национальной библиотеке, — говорит Андрей Копыток.