Сможет ли белорусская власть выжить, если продаст «фамильное серебро»?

Максим Адаскевич сделал примерную оценку стоимости белорусских госпредприятий, Финансовый аналитик компании Duff & Phelps Germany GmbHсделал примерную оценку стоимости белорусских госпредприятий, пишет ej.by





«Если бы вдруг в Беларуси произошла массовая приватизация, сколько бы государство могло выручить?», – задался вопросом финансовый аналитик во время онлайн-семинара «Реформа сектора госпредприятий в Беларуси».





Чтобы понимать примерный порядок цен, он проанализировал отчетность 20 крупнейших госпредприятий Беларуси и четырех госбанков. Цифры приведены по итогам работы предприятий за 2019 года.





По его словам, в 2019 году выручка данных двадцати госпредприятий составила примерно 20 млрд долларов, также они получили один миллиард долларов чистой прибыли.





«Примерно половина из этих 20 млрд приходится на два нефтеперерабатывающих предприятия и на «Беларуськалий». Что касаемо прибыли, почти половина – это «Беларуськалий», – сказал Максим Адаскевич. – Остальные, за исключением нефтеперерабатывающих завов и «БелАЗа», генерируют очень небольшую прибыль либо вообще убыточные.





«Плюс к миллиарду прибыли госпредприятий у нас есть еще 200 млн прибыли государственного банковского сектора», – добавил он.





Сколько можно было бы выручить?

«Согласно мультипликатору, по которому торгуются российские публичные компании, мы получаем оценку примерно в 10 млрд долларов за весь акционерный капитал», –рассказал эксперт.





При этом он предлагает отойти от цифр и «спуститься на землю».





На взгляд финансового аналитика, никакое, даже самое либеральное правительство не продаст 100% НПЗ и «Беларуськалия».





«Более реалистично картина выглядит так. Мне кажется, надо ориентироваться на пять млрд долларов. То есть будет продана половина акционерного капитала и выручка составит примерно 5 млрд долларов», – считает Максим Адаскевич.





При этом эксперт признал, что это очень упрощенная оценка, на которую будут влиять десятки факторов.





Адаскевич также напомнил, что в 2021 году в стране дефицит бюджета составил примерно два млрд долларов, и все выплаты по внешним долгам оставляют примерно три млрд долларов.





«Вот мы и получаем эти пять миллиардов. То есть если бы сейчас белорусское государство занялось приватизацией, то теоретически за счет этого оно смогло бы закрыть потребности финансирования на один год, не залезая в золотовалютные резервы. Но это только на один год. То есть, нет никаких лет, в течение которых можно безбедно жить за счет продажи так называемого фамильного серебра», – уточнил он.





«Логично предположить, что для белорусских властей минусы потери контроля над ведущими предприятиями намного перевешивают эти пять миллиардов и гипотетическое закрытие финансирования на один год», – считает финансовый аналитик.





Максим Адаскевич также обратил внимание, что, несмотря на то, что выручка от приватизации госпредприятий, скорее всего, будет незначительной, это не значит, что приватизацию проводить не надо.





«Между тем, целью приватизации должно быть не получение одномоментной выручки. Основной мотивацией должно быть то, что предприятия госсектора станут более эффективными, перестанут быть грузом на бюджете, и то, что освободятся финансовые ресурсы, которые перетекут в частный сектор, и в итоге все это положительно скажется на экономике Беларуси», – заключил он.





Какой должна быть приватизация?

Тема приватизация госпредприятий всегда вызывала много дискуссий. Однако, в ситуации когда госсектор останется основным источником неэффективности, приватизацию можно и нужно рассматривать как один из шагов по повышению эффективности экономики.





Как считает профессор экономики парижской Школы политических наук (Sciences Po), главный экономист Европейского банка реконструкции и развития в 2015-2019 годах Сергей Гуриев, прежде всего, нужно всегда стараться сделать так, чтобы приватизация воспринималась как легитимная.





«Если народ знает, что приватизация проводится не в его интересах, не в интересах общества и государства, то это приведет к тому, что новый собственник будет понимать, что его могут экспроприировать, потому что его право собственности не считается избирателями справедливым. И соответственно, у него не будет стимулов инвестировать в это предприятие, а он будет стараться наоборот выводить активы», – считает Гуриев.





Как можно добиться справедливости восприятия приватизации?

«Это в первую очередь открытый конкурентный способ продажи предприятий и использование денег, которые государство получит от прозрачного процесса продажи. Эти деньги могут пойти на выплаты пенсий, на компенсации тем людям, которые потеряют работу в результате приватизации и т.д.», – сказал он.





Так или иначе люди должны знать, что деньги, которые получит бюджет от приватизации, не уйдут в карманы только инвестбанкирам, отметил экономист.





Говоря о приватизации госпредприятий, Сергей Гуриев заметил, что некоторые госпредприятия являются прибыльными даже при ужасном менеджменте, другие есть шанс сделать прибыльными, третьим может понадобиться реструктуризация, а какие-то возможно придется и закрыть.





«Это совсем не означает, что данный процесс должен сопровождаться серьезными социальными потрясениями», – отметил экономист.



