Как распознать финансовую пирамиду?
Руководитель отдела экономических исследований Института Европы Российской академии наук Анатолий Бажан рассказал изданию "Правда.ру" о том, как распознать финансовую пирамиду и уберечь собственные финансы от потерь.
Прежде всего, как уточнил эксперт, финансовые пирамиды заманивают людей "обещаниями больших доходов", цитирует oxu.az Так, потенциальным вкладчикам "сулят огромные дивиденды, огромную прибыль" от вложений в различные проекты.
Бажан заметил, что если вам обещают доходность в 12% годовых, то это повод для того, чтобы задуматься. Эксперт обратил внимание на то, что в компаниях из числа тех, что можно отнести к финансовым пирамидам, обещанные гражданам доходы превышают ставки по банковским вкладам обычно в 1,5-2 раза.
08:27 24/03/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение