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Как распознать финансовую пирамиду?

Руководитель отдела экономических исследований Института Европы Российской академии наук Анатолий Бажан рассказал изданию "Правда.ру" о том, как распознать финансовую пирамиду и уберечь собственные финансы от потерь.

Прежде всего, как уточнил эксперт, финансовые пирамиды заманивают людей "обещаниями больших доходов", цитирует oxu.az Так, потенциальным вкладчикам "сулят огромные дивиденды, огромную прибыль" от вложений в различные проекты.


Бажан заметил, что если вам обещают доходность в 12% годовых, то это повод для того, чтобы задуматься. Эксперт обратил внимание на то, что в компаниях из числа тех, что можно отнести к финансовым пирамидам, обещанные гражданам доходы превышают ставки по банковским вкладам обычно в 1,5-2 раза.
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