







Баланс рынка дизельного топлива в феврале составил 474,6 тысячи тонн, что на 2,1% меньше, чем за аналогичный период 2020 года (484,9 тысячи тонн), сообщает Sputnik со ссылкой на аналитическое издание ENKORR .





Ранее стало известно, что в феврале 2021 года импорт бензина на рынок Украины вырос на 3,7% (2,9 тысячи тонн), до 80,1 тысячи тонн. Импорт белорусского бензина при этом вырос на 26% до 67,1 тысячи тонн.





По информации украинского издания, производство дизеля внутри Украины за отчетный месяц увеличилось на 3,1% (на 11 тысяч тонн), до 98,8 тысячи тонн.





При этом в феврале текущего года импорт дизельного топлива на украинский рынок сократился на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 375,8 тысячи тонн.





"Импорт из Беларуси вырос более чем в 2,2 раза, до 197,5 тысячи тонн. Столь резкий рост связан с низким показателем импорта ДТ из Беларуси в феврале прошлого года по причине снижения поставок сырья на местные НПЗ в первом квартале", – пишет ENKORR.

В то же время поставки дизеля из России по сравнению с февралем прошлого года уменьшились на 45%, до 111,4 тысячи тонн. Через терминал в Гомеле было поставлено 42 тысячи тонн российского ДТ (-65% к февралю 2020 года), по железной дороге — 55,3 тысячи тонн (+10%) и по трубопроводу— 14,2 тысячи тонн (-57%).





При этом поставки из Литвы в феврале сократились на 33%, до 37,2 тысячи тонн, по сравнению с объемом поставок в феврале прошлого года. В портах было оформлено порядка 29 тысячи тонн дизельного топлива (-3,3% к февралю 2020 г.).















