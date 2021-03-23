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Беларусь в два раза увеличила поставки дизеля на украинский рынок в феврале

Подавляющее большинство импортного бензина на украинском рынке в прошлом месяце 2021 года также было произведено на белорусских НПЗ.



Баланс рынка дизельного топлива в феврале составил 474,6 тысячи тонн, что на 2,1% меньше, чем за аналогичный период 2020 года (484,9 тысячи тонн), сообщаетSputnik со ссылкой на аналитическое издание ENKORR .

Ранее стало известно, что в феврале 2021 года импорт бензина на рынок Украины вырос на 3,7% (2,9 тысячи тонн), до 80,1 тысячи тонн. Импорт белорусского бензина при этом вырос на 26% до 67,1 тысячи тонн.

По информации украинского издания, производство дизеля внутри Украины за отчетный месяц увеличилось на 3,1% (на 11 тысяч тонн), до 98,8 тысячи тонн.

При этом в феврале текущего года импорт дизельного топлива на украинский рынок сократился на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 375,8 тысячи тонн.

"Импорт из Беларуси вырос более чем в 2,2 раза, до 197,5 тысячи тонн. Столь резкий рост связан с низким показателем импорта ДТ из Беларуси в феврале прошлого года по причине снижения поставок сырья на местные НПЗ в первом квартале", – пишет ENKORR.
В то же время поставки дизеля из России по сравнению с февралем прошлого года уменьшились на 45%, до 111,4 тысячи тонн. Через терминал в Гомеле было поставлено 42 тысячи тонн российского ДТ (-65% к февралю 2020 года), по железной дороге — 55,3 тысячи тонн (+10%) и по трубопроводу— 14,2 тысячи тонн (-57%).

При этом поставки из Литвы в феврале сократились на 33%, до 37,2 тысячи тонн, по сравнению с объемом поставок в феврале прошлого года. В портах было оформлено порядка 29 тысячи тонн дизельного топлива (-3,3% к февралю 2020 г.).
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