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Согласно данным Нацбанка за январь и февраль этого года, белорусы принесли в банки больше рублей, чем забрали. Это случилось впервые за семь месяцев – с сентября 2020-го. В январе приток составил 66,7 млн рублей, а в феврале – 49,7 млн рублей. При этом средняя ставка по рублевым вкладам физлиц в феврале 2021-го составила 17,76% годовых – максимум за последние 4,5 года.





«Брестская газета» спросила у старшего аналитика белорусской компании «Альпари Евразия» Вадима Иосуба, как понимать статистику Нацбанка по рублевым вкладам, вернулось ли у белорусов доверие к финансовой системе и властям, почему повысились процентные ставки для депозитов в рублях и стоит ли белорусам нести деньги в банки.





Почему белорусы понесли деньги в банки





С мая по декабрь прошлого года рублевые депозиты снижались каждый месяц: с 5,037 млрд рублей до 4,532 млрд рублей. В январе случился рост на 66,7 млн рублей, а в феврале – на 49,7 млн рублей.





По мнению Вадима Иосуба, рост произошел благодаря банкам, которые повысили процентные ставки по рублевым вкладам. В этом нет заслуги властей, а люди по-прежнему им не доверяют.





«Летом прошлого года многим белорусам стало страшно хранить деньги на рублевых депозитах. А когда речь идет о хранении денег, то у любого потенциального вкладчика внутри борются страх и жадность. Когда наступают тяжелые времена, побеждает страх. Когда начинается рост процентных ставок и человек видит, что может на этом заработать, то в какой-то момент уже жадность побеждает страх. Все меньше людей начинают забирать вклады, все больше несут свои деньги в банк», – считает эксперт.





При этом банки в послевыборный период вели себя по-разному. Кому нужны были деньги населения, тот поднимал процентные ставки по депозитам, а кто не нуждался, тот не поднимал. На решение людей, открывать рублевый вклад или нет, власти не влияли, потому что вкладчики прекрасно понимают, что такое инфляция и девальвация и как они могут «съесть» заработок от рублевого вклада.





Почему белорусы на самом деле забирают из банков денег больше, чем приносят





Человек, который слабо разбирается в экономике, может подумать, что если Нацбанк отчитался о росте рублевых вкладов, то у белорусов возвращается доверие к финансовой системе и властям. Но на самом деле это не так. По словам Иосуба, белорусы продолжают выносить из банков денег больше, чем приносить.





Чтобы это понять, нужно разобраться, как устроены депозиты и что такое капитализация процентов. За пользование вашими деньгами банк начисляет проценты. Их можно либо снять, либо оставить на депозите – тогда проценты будут начисляться на старую сумму и на уже начисленные проценты. Процесс, когда вы оставляете начисленные проценты на счету и вам продолжают начислять проценты, называется капитализацией.





По данным Нацбанка, в феврале рублевые депозиты увеличились на 49,7 млн рублей. Но нужно учитывать, что в эту сумму входят не только новые вклады белорусов, но и капитализация начисленных процентов по уже действующим вкладам. То есть депозиты выросли благодаря банкам, которые каждый месяц начисляют проценты за пользование вашими деньгами.





Если посчитать, сколько примерно процентов начислили банки в феврале за пользование депозитами, то получится сумма в районе 52 млн рублей. Для этого 4,599 млрд рублей (размер вкладов белорусов на 1 февраля) нужно умножить на среднюю ставку в 13,65% годовых.





«Это означает, что на самом деле депозиты больше забирали, чем приносили. Поэтому и получилась разница примерно в два миллиона рублей. Но это приблизительные расчеты, потому что в разных банках разные ставки. Но в качестве грубых расчетов они подойдут. Рублевые депозиты не снизились только благодаря высокой процентной ставке и капитализации начисленных процентов», – объяснил экономист.



Власти не вернули доверие населения





По мнению Иосуба, наши власти не создали никаких условий для того, чтобы белорусы снова начали нести деньги в банки. Скорее, наоборот: создавали условия, чтобы люди забирали депозиты. В этом можно убедиться по второй половине 2020 года, вспомнив августовские события.





«То, что деньги перестали забирать – это усилие не властей, а банков, которые поднимали процентные ставки по депозитам. По последним месяцам мы видим, что даже при нынешнем уровне процентных ставок люди забирают денег больше, чем несут. А в последние два месяца срочные депозиты растут только благодаря начисленным процентам», – говорит аналитик.





Он отмечает, что банки приложили недостаточно усилий для привлечения денег, если люди продолжают забирать вклады. С другой стороны, банки могут быть не сильно заинтересованы в росте процентных ставок по депозитам. Ведь если у клиентов банков нет спроса на кредиты, особенно по нынешним ставкам, то банки не сильно заинтересованы в росте процентных ставок по депозитам. Поэтому текущая ситуация может вполне устраивать банки. Хотя у каждого она разная и может сильно отличаться. Например, в каком-то банке есть спрос на кредиты, поэтому он заинтересован в повышении процентных ставок по депозитам.





Продолжится ли отток рублевых вкладов





Вадим Иосуб частично согласен с утверждением, что «все, кто хотел забрать свои деньги из банков, уже сделали это».





«Утверждать, что забрали все, кто хотел, сложно. Серьезную долю срочных депозитов составляют безотзывные депозиты. У кого-то такой депозит закончился во второй половине прошлого года, а у кого-то он закончится в первой половине этого года. Поэтому человек не может его забрать и ожидает окончания срока. Ведь забрать вклад раньше срока означает потерять все проценты. Поэтому я думаю, что еще есть желающие забрать вклады, но они ждут окончания срока», – отмечает эксперт.





По его мнению, если власти и дальше будут принимать опрометчивые решения в экономике (например, включат печатный станок), то у населения вырастут инфляционные и девальвационные ожидания. И тогда среди тех, кто еще не забрал свои деньги, появится много желающих сделать это.



«Одни еще не хотят, другие уже не могут»





Некоторые интернет-порталы, специализирующиеся на экономике, объясняют нежелание белорусов нести деньги в банки формулировкой «одни еще не хотят, другие уже не могут». У одной части населения сохраняются высокие инфляционные и девальвационные ожидания, поэтому убедить ее принести деньги в банки – невыполнимая задача. Другая часть доверяет государству и финансовой системе и принесла бы деньги, но денег у нее нет, в том числе из-за начавшегося экономического кризиса.





«Формулировка задорная. Всем понятно, что девальвация и инфляция будет. Вопрос только, какая. Если человек верит, что инфляция и девальвация не «съедят» полностью тот процент, который ему предлагает банк, то тогда нести деньги можно. Но если он считает, что инфляция и девальвация будут выше, чем процент, который предлагает банк, то тогда, наверное, не стоит», – посоветовал Вадим Иосуб.











