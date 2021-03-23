Экспорт во славу мудрости

Лукашенко совершил рабочую поездку в Гродненскую область, в ходе которой посетил молочно-товарный комплекс «Обухово» СПК имени И. П Сенько и перерабатывающее предприятие «Молочный мир».





Как говорится, если он хотел молока, то он его получил. Разумеется, для всякой такой поездки определяется цель, ради которой руководитель, отвлекая себя от не менее и даже, возможно, более важных забот, регулярно выезжает на сельскохозяйственные объекты. И, видимо, нет больше в мире политиков, которым это нравится до такой степени. Везде, где он ни пообщается с работниками, он непременно обратится к их великим трудовым свершениям и подчеркнет свой огромный вклад в них.





Выступая на «Молочном мире», Лукашенко заявил, что здесь сошлись личные и государственные интересы. С одной стороны, он приехал на одно из лучших предприятий в отрасли, с другой – и предприятие и сама отрасль обязаны лично ему своим существованием, поскольку именно он сумел «вразумить» сомневающихся и толкнуть их «на путь модернизации» молочных предприятий. Поэтому посещая молокозавод, он окунается в настоящий праздник, «чувствует, что как-то приложился к этому делу».





Развивая свои мысли перед работниками, главный молочник страны фактически процитировала Остапа Бендера. Если на все про все великому комбинатору хватило фразы «заграница нам поможет», то Лукашенко принялся этот посыл подробно и запутанно «углублять и расширять». Он заявил, что белорусским предприятиям удалось прорваться на китайский рынок, где они уже начали «разворачиваться», победив в конкуренции многих и многих соперников.





По словам Лукашенко, это огромный рынок, на который стремятся и не такие «монстры», как мы. Еще, как считает он, надо «развернуться» на рынках Пакистана и Индии, поскольку «мы с индусами с советских времен в очень добрых отношениях».





А что такое Китай, Пакистан и Индия с точки зрения платежеспособного спроса на белорусскую «молочку»? Для достоверного ответа достаточно сослаться на порядок цифр. В настоящий момент в Китае, Индии и Пакистане проживает более 3 млрд. человек, около 40% всего населения мира – потребителей промышленных и продовольственных продуктов. В текущем году ожидается, что естественный прирост населения в Китае составит около восьми, в Индии – около 18 миллионов населения. Это почти в три раза превышает наличное население Беларуси, которое за годы правления Лукашенко сократилось с 10,4 до 9,4 млн человек.





И что? Всякий сам знает, что китайцев и индусов в мире очень много, а белорусов настолько не много, что можно сказать, их практически нет. Реальное, включая статистическое, значение они имеют только для своих соседей. Вот было сказано, что только «Молочный мир» продал в Китай в 2020 году продукции на 4,5 млн долларов – в три раза увеличив объем продажи. В целом белорусские аграрии за год отгрузили в эту страну продукции на 250 млн долларов. Если это количество измерять в физических величинах, то такого количества молока не хватит на однодневную затирку для простых китайцев, поскольку по рецепту на это блюдо требуется 1,5 стакана молока.





Бизнес есть бизнес, каждый покупатель главный человек для продавца. Об этом не забыл и Лукашенко на «Молочном мире»: «Хорошо, что вы имеете отношения с Евросоюзом и хоть немножко туда поставляете этой продукции. Когда уже тропинка протоптана, по не можно будет пройти в любое время, несмотря ни на какие потрясения в наших отношениях. Политика политикой иногда, а бизнес видит свои пути и дороги. Поэтому с ними не надо терять отношения».





Это уклончивое выражение руководителя с наивным противопоставлением политики и экономики вызвано конкретными обстоятельствами. Прежде всего тем, что годы нормализации отношений с ЕС привели к тому, что Украина стала вторым внешнеторговым партнером Беларуси по объему внешнеторгового оборота, но при этом партнером больше покупающим, чем продающим – вторым (после России) по объемам белорусского экспорта.





Но к концу прошлого года на вторую строку белорусского внешнеторгового оборота поднялся Китай, что всеми официальными структурами было отмечено как знаковое событие. Мол, Китай после России стал вторым торговым партнером Беларуси. Прочитывается, что теперь мы преимущественно торгуем с сильнейшими в мире экономиками, которые, наконец, обеспечат давно ожидаемое ускорение экономики Беларуси. Но Китай продает в Беларусь гораздо больше, чем покупает, и сальдо с ним положительным не станет никогда. Так что трезво оценивая ситуацию можно сказать, что Беларусь не столько обрела стратегического партнера в лице Китая, сколько потеряла в лице Украины.















