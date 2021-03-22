



26 марта для представителей промышленных предприятий Березовского района различных формой собственности организуется семинар «Возможности кластерного развития на региональном уровне», пишет Першы Рэгіён. Он проводится по инициативе фонда «Партнерство в действии».





По словам менеджером фонда Анатолия Белецкого, участники семинара узнают о преимуществах кластерного развития на примере реализованных проектов в Беларуси, а эксперты в области разработки стратегий и создания кластеров поделятся своим опытом.





Итоговым событием семинара станет подписание договора о создании первого в Брестской области промышленного кластера. Среди его участников – ОАО «Теплоприбор», ООО «Белдилард», ООО «Бойлер Групп», а также фонд «Партнерство в действии».





«Договор официально подтвердит намерения участников создаваемого в Березовском районе кластера вести совместную деятельность, объединить свой богатый опыт, конструкторский потенциал и технологические возможности для усиления конкурентоспособности», – отметил Анатолий Белецкий.





На мероприятии также будет представлена концепция стратегии «Березовского промышленного кластера», разработанная экспертами фонда и определяющая цели развития кластера на ближайшие годы.





Инициатива «Березовский промышленный кластер» реализуется фондом «Партнерство в действии» в рамках проекта «Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь», который финансируется Европейским союзом (ЕС) и реализуется Программой развития ООН (ПРООН) в партнерстве с Министерством экономики РБ.