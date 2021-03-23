dev.by поговорил с уехавшими айтишниками о том, что стало с их протестом, и как они могут помочь поднять дух соотечественникам.





Валерий Самолазов, DevOps-инженер:





— С июля по август 2020 я жил на две страны — Беларусь и Великобританию, полагал, что так будет и дальше. Но вышло иначе.





Я приехал в очередной раз в Беларусь 2 августа, а 10-го меня задержали, в то время я просто шёл на встречу с коллегой — не поверите, из-за майки с лого The Punisher.





Среди моих вещей силовики нашли фунты и британскую симку, и прямо у автозака вшестером выбивали признание, что я — шпион. Но безрезультатно. Били меня и позже — всё за ту же майку, да так, что позже меня госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Били и других задержанных.





CEO израильской компании, мой начальник, узнав спустя 4 дня, что я в изоляторе, пытался вытащить меня. Он записался на приём к послу Беларуси в Израиле, но ничего эта встреча не дала: ему ответили что-то вроде «он же не израильтянин, так что не ваше дело». А 14 августа меня просто выпустили — вместе со многими.





Выйдя из тюрьмы, я никому не рассказывал свою историю. Мне казалось, что все вокруг и так знают, что происходило за стенами на Окрестина — пытки, избиения. Но уже здесь, в Великобритании, я осознал, что очень многие не в курсе того, что происходило в Беларуси 9–11 августа. И даже некоторые белорусы.





Мой протест выражается в распространении этой информации в том числе посредством СМИ.





В Великобритании есть белорусская диаспора, они приглашают меня принять участие в виртуальных обсуждениях, готовят медиа-контент. Также в диаспоре собирают средства на помощь протестующим, в том числе стачкомам — и я в этом тоже участвую материально.





А ещё я согласился выступить в качестве свидетеля в рамках международного процесса — немецкая диаспора запросила у меня сканы документов, выписки из медицинских документов.





Они собирают большой кейс, куда включат многих пострадавших. Когда и где состоится суд, не стану спойлерить, — не хочу, чтобы нам спутали карты.





Игорь Демидко, отчисленный студент ФКСиС БГУИР:

— Я был наблюдателем на выборах и активным участником практически всех протестов в августе и сентябре. Уехал в начале октября из-за угрозы уголовного преследования.





Однажды ночью в общежитие пришли силовики — за мной, но меня там уже не было. Тогда-то я и принял решение временно покинуть страну.





Как я протестую сейчас — продолжаю деятельность в команде проекта «Мирный БГУИР» из-за границы. Кроме того я являюсь волонтёром «Честных людей» — и делаю всё, что от меня зависит, чтобы приблизить день освобождения Беларуси.





Много моих знакомых, тоже отчисленных студентов, выходят на марши и шествия вне Беларуси, однако сам я не вижу смысла выходить: у меня есть более действенные способы помощи белорусам, как мне кажется.





Александр Кувшинов, руководитель Wialon:

— В июне 2020 у меня появилась надежда, что хотя бы в этом году что-то изменится. Помню, как стоял возле Комаровки в очереди на сдачу подписи, а там кто-то вёл онлайн-стрим, и люди жаловались на тяжёлую жизнь в Беларуси — тогда мне очень хотелось сказать, что не только ради лучшей жизни белорусы стоят тут.





Вот я зарабатываю несколько раз «попиццот», но не ради большой зарплаты, а ради свободы пришёл сюда. Потом уже был и арест, и освобождение, и день выборов, и каждодневные протесты в течение первой недели — всё, как у всех или почти всех.





12 августа я купил приличного размера колонку JBL Boombox, закрепил её на детское кресло и возил с собой на велосипеде. Такой кайф я испытывал, пока ехал в офис и обратно под «Песню счастливых людей» Ани Шаркуновой и своими глазами видел сотни, тысячи этих самых счастливых людей, которые единой цепью выстраивались вдоль улицы Притыцкого.





Конечно же верхней точкой, почти что эйфорией было то воскресенье, 16-е августа, когда сотни тысяч собрались около стелы. Скажу честно, тогда мне показалось, что дороги назад уже нет, карточный домик рушится, и те, кто не успел переобуться и перейти на сторону добра, серьёзно ошиблись.





Я и сейчас верю, что с точки зрения долгосрочных перспектив они приняли ошибочное решение, но пока что, к сожалению, всё не так просто.





В будни я закреплял свою колонку на велозамок и оставлял «на репите» около автобусной остановки. Прохожие останавливались, фоткались с колонкой, складывали руки в «сердечки» и показывали «викторию».





Но в один из дней приехали «целенаправленные» ребята с бензопилой — и моя колонка пополнила фонотеку кого-то из тех, кто живёт сегодняшним днём.





В середине сентября мне пришлось уехать из Беларуси. К сожалению, вынужденная командировка затянулась. Айтишники сделали немало для того, чтобы наша страна проснулась другой, но, жаль, что многие из тех, кто в первую очередь нуждается в лучшей жизни, не поддержали протест в достаточном объёме, боясь потерять то немногое, что у них есть.





Из-за границы непросто помогать тем, кто остался в Беларуси. Однако что важно: на волне этих событий наконец сформировалась белорусская диаспора, которая раньше растворялась в просто пост-советской или российской.





Как и большинство моих друзей-айтишников порядка 10% дохода я ежемесячно направляю на проекты, связанные с помощью тем соотечественникам, которые сейчас в ней нуждаются. При этом я не считаю, что донатить — достаточно, хотя для многих это действительно выглядит чем-то вроде индульгенции.





Находясь здесь, за границей мы создаём «положительную повестку» — а это тоже имеет значение. Заключённый порой не знает, что там на свободе за него ведётся борьба. Так и тут: есть активность, которая видна не всем, но есть и публичные вещи — несколько раз в неделю мы собираемся на шествия, делаем перформансы, чтобы разбавить новостной фон, все эти вести с родины об арестах, судах, обысках.





В., Lead QA-инженер

В Беларуси я протестовал с момента задержания Виктора Бабарико, ходил практически на все воскресные марши, позже участвовал в дворовых активностях.





Уехал из страны в декабре. К тому моменту у меня уже был один суд по 23.34 — задержали на одном из маршей, плюс мной начал интересоваться участковый: захаживал время от времени.





На работе мы не раз обсуждали моё положение, в итоге работодатель предложил релокейт на какое-то время. И тут буквально за пару дней до отъезда меня снова «взяли в оборот» за дворовую активность — ИВС, суд, штраф… Через пару дней я уже был в другой стране.





Сейчас иногда посещают мысли, что, может быть, зря уехал. А с другой стороны, присесть на скамью подсудимых сейчас проще, чем сходить за хлебом.





Я продолжаю протестовать вдали от родины: стараюсь по-максимуму ходить на акции, которые организует диаспора, финансово поддерживаю инициативы, ну и служу в «диванных войсках» — активничаю в соцсетях.





Насколько это нужно белорусам, скажу так: любой протест важен. Я стараюсь подбадривать людей, помогать им, хоть и удалённо. У диаспоры за границей есть свои рычаги влияния, которые недоступны, пока ты в Беларуси. Так что, если хочешь что-то поменять, то ты и из-за рубежа сможешь принести пользу.





А., Java-разработчик:

— Я была наблюдателем во время выборов летом 2020 года, позже ходила на марши, принимала участие в дворовой деятельности — и ленточки по району развешивала, и, бывало стены «вандалила», то есть создавала протестный арт. Ещё вела «просветработу» в соцсетях и среди знакомых.





Уехала из Беларуси, когда стали «накрывать» дворовых активистов. Мне приходили странные заказные письма из РОВД, за которыми не очень-то хотелось идти на почту, — и это напрягало и пугало.





После переезда я помогала в основном творчески: рисовала открытки/наклейки, иногда монтировала видео, деятельность в соцсетях не забросила — как могла, помогала поддерживать моральный дух дворового сообщества.





А ещё я несколько раз давала интервью иностранным изданиям, участвовала в местных акциях в поддержку протестующих белорусов, выходила к посольству — мы вместе рассказывали прохожим, почему стоим здесь и что символизируют принесённые нами свечи и лампадки.





Кстати, многие из них и без этого были в курсе, сочувствовали белорусам.