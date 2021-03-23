БЕЛТА так обозначает цель этого визита: «Не загубить стратегическое направление экономики». Тем временем речь пошла про приватизацию, с которой, впрочем, пока мало что понятно.





Несколько лет назад здесь была проведена масштабная модернизация, но заданные результаты достигнуты не были. Сыграла роль конъюнктура рынка: у отечественных производителей обуви были большие планы, но они не оправдались. И вообще производители предпочитают зарубежное сырье.





Председатель концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина признала, что отрасль работает недостаточно эффективно.





Вице-премьер Юрий Назаров предложил создать кожевенно-обувной холдинг, полагая, что это позволит решить проблемы завода в Гатово. Лукашенко отреагировал: «У нас 78 потребителей кожи. А вы хотите сырье отдать одному. Где тут добросовестная конкуренция?»





В свою очередь гендиректор объединения Ольга Политико сообщила, что развитию завода мешают висящие на шее 8 млн рублей долга перед мясокомбинатами за сырье.





«Пришло время отвечать — вы вносите предложения, исключающие принятые решения. Ни одно из поручений не выполнено, — цитирует БЕЛТА Александра Лукашенко. — Вот она отрасль — на одном предприятии. Здесь можно переработать все шкуры в Беларуси. Вы это сделали? Нет».





Предложил не темнить: речь идет о приватизации. При этом напомнил, что прежде, чем продать завод, надо согласовать это решение с коллективом и местной властью. В то же время работники ранее проголосовали против, а у облисполкома нашлись замечания к проекту.