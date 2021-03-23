+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Беларусь вышла в лидеры по росту цен. "Помогли" цены на лекарства

В первые два месяца 2021 года Беларусь попала на первое место среди страны бывшего СССР по росту потребительских цен.


Такие цены в январе-феврале в Республике выросли на 3,1% (8,16% в годовом выражении). И это самый высокий показатель. На втором месте идут недавно воевавшие Азербайджан и Армения, инфляция у которых достигла 2,8%, передает Телеграф

В Украине за два месяца такие цены выросли на 2,3%, а в Грузии на 2,2%. Инфляция в России достигла за этот же период 1,46%. А в соседней Литве цены поднялись на 0,7%.

За весь 2020-й год Беларусь в рейтинге роста потребительских цен была на 5-м месте с показателем 7,36%, сообщает Белапан.

Что выросло в цене

В январе-феврале годовая инфляция цен на продукты питания в Беларуси составила 7,23%. Алкогольные напитки выросли на 5,23%. Жилищные услуги, вода, газ и другие коммунальные услуги выросли на 9,33% в среднем. Медикаменты и медоборудование выросли в цене в годовом выражении на 17,21%, следует из данных Белстата. При этом по сравнению с декабрем 2020 года (т.е. за январь-февраль) стоимость лекарств и медоборудования поднялась на 9,71%.

Экономист, старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб ранее спрогнозировал, какими будут цены в Беларуси в самом лучшем случае, а еще рассказал, почему кажется, что в магазинах цены растут выше объявленной инфляции.

«Это не значит, что Белстат неправильно считает инфляцию. Это говорит о том, что у нас десятилетиями складывалось недоверие к официальной статистике. Второй момент чисто психологический. Человек обычно субъективно воспринимает изменение уровня цен. Если какой-то товар подешевел, мы можем этого не заметить, а если подорожал — мы заострим на этом внимание», — цитировала экономиста «Народная воля».
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Павел Знавец
Мы не можем ждать милостей от природы.
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]