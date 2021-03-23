— Я возражаю против нарушения права на защиту Бабарико оглашенным обвинением, которое не соответствует требованиям ч. 1 ст. 241 УПК Республики Беларусь, а именно, не содержит описания инкриминируемых деяний с указанием времени, места, способа, иных обстоятельств их совершения, входящих в предмет доказывания в соответствии со ст. 89 УПК.





Имеющееся в обвинении описание не позволяет в достаточной степени понять, в каких именно действиях обвиняемого Виктора Бабарико усмотрено преступление, заявил Лаевский.





Так, в части обвинения в получении взятки (ч. 3 ст. 430 УК) утверждается о том, что Бабарико совместно с другими обвиняемыми приняли в несколько этапов со счетов белорусских субъектов хозяйствования денежные средства в форме безналичных переводов «под видом участия в распределении прибыли» на «подконтрольные руководителю организованной преступной группы» счета иностранных компаний, зарегистрированных в Латвии. Такими якобы «подконтрольными компаниями» в обвинении названы SIA ALTIJAS INVESTICIJU GRUPA», SIA «LATVIJAS INVESTICIJU AGENTURA «AUSTRUMU TILTS», AS «MBC INVESTMENT».





Так описан способ якобы получения взятки.





Вместе с тем, из обвинения не ясно и в обвинении вопреки ст. 241 УПК не указано:





— в силу какой нормы права законное распределение прибыли от белорусского субъекта хозяйствования своему иностранному учредителю названо в обвинении «незаконным денежным вознаграждением»;





— в чем выражалась так называемая «подконтрольность» иностранных компаний Бабарико, какое содержание вкладывается в слово «подконтрольность» и, если такое понятие не предусмотрено законодательством, то на каком основании в обвинения с этим понятием связываются некие выводы и юридические последствия;





— каким образом поступление денег при распределении прибыли (дивидендов) от белорусского субъекта хозяйствования к иностранному юридическому лицу (учредителю) может привести к принятию гражданином Бабарико неких денег, ведь они поступили иностранному юридическому лицу, у которого есть свои учредители и руководители;





— когда, где и каким образом деньги, поступившие от белорусского юридического лица к иностранному юридическому лицу, были приняты в непосредственное личное владение Виктора Бабарико, ведь он не являлся ни учредителем, ни руководителем этого иностранного юридического лица и возможности пользоваться этими деньгами как своими не приобретал;





— какие конкретно действия лично Бабарико были обусловлены взяткой, когда им эти действия совершены, в чем они выразились, и что подразумевается под ными решениями правления» в интересах ООО «Активлизинг» и ООО «ПриватЛизинг».





Также в обвинении не указаны конкретные время (даты) и суммы, которые в эти даты якобы переданы Бабарико в наличной форме, когда он лично их принял и обратил в свою собственность, какие именно действия против интересов службы за них совершил, заявил Лаевский.





Также в обвинении не указано, когда (даты) и путем каких конкретно действий Бабарико якобы организовал распределение взяток.





В части обвинения в легализации средств, добытых преступным путем (ч. 2 ст. 235 УК), утверждается о том, что Бабарико В. Д. организовал перечисление денежных средств со счета SIA «LATVIJAS INVESTICIJU AGENTURA «AUSTRUMU TILTS» на счета ООО «ПриватЛизинг» и ООО «Системы обработки информации» по договорам займа, и якобы в качестве займа предоставлялись средства, полученные заведомо преступным путем.





Вместе с тем, из обвинения не ясно и в обвинении вопреки ст. 241 УПК не указано:





— какие именно из перечисленных в обвинении финансовых операций расценены как легализация;





— какая именно сумма денежных средств была якобы легализована;





— исходя из чего средства иностранной компании SIA «LATVIJAS INVESTICIJU AGENTURA «AUSTRUMU TILTS» расценены как средства, полученные преступным путем, если источники формирования имущества этой организации никак не проверялись.





— Поскольку выводы следствия носят абстрактный характер, то в связи с этим Виктор Бабарико лишен возможности оспаривать инкриминируемые действия, ведь они должным образом не сформулированы, а поэтому нарушается его право на защиту. Ходатайства защиты, поданные на следствии, в которых указывалось о необходимости конкретизации обвинения, не удовлетворены, — аргументировал Лаевский.





Кроме того, при определении порядка исследования доказательств обвинение предложило следующий порядок: допросить обвиняемых, среди которых в последнюю очередь — Бабарико, потом свидетелей, потом исследовать письменные матриалы дела. Защитники Бабарико и он сам предложили начать допрос обвиняемых с допроса Бабарико, поскольку он обвиняется с создании организованной преступной группы, ранее показания не давал, сейчас в суде желает дать показания. Практически все из адвокатов других обвиняемых поддержали тот порядок, который был предложен защитой Бабарико. Однако суд определили порядок исследования доказательств в соотвествии с предложением гособвинения.



