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Скандал в IKEA: компания оштрафована за шпионаж

Менеджеры французского подразделения IKEA обвиняются в шпионаже за личной жизнью сотрудников. Компании придется выплатить 4 млн евро штрафа.

Пояснения суду были вынуждены давать бывший и нынешний руководители компании и несколько менеджеров среднего звена. Их обвинили в слежке за личной жизнью сотрудников и кандидатов на работу, у которых выискивались подозрительные связи, уголовное прошлое и источники доходов.

Как пояснил в суде сотрудник IKEA Хосин Редуани, у него объявился тезка и однофамилец, который грабил банки. Обнаружив это, корпоративные «безопасники» не удосужились сравнить даты рождения, сразу решив, что грабитель и сотрудник — одно лицо.

Для слежки за сотрудниками компания нанимала частных сыщиков и даже полицейских, которые тоже оказались на скамье подсудимых.

В судебном процессе выяснилось, что слежка, о которой идет речь, имела место около 10 лет назад. На фоне скандала фирма уже уволила четырех менеджеров, нескольким обвиняемым грозят тюремные сроки.
Officelife.media
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