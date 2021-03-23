+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Основатель Твиттера продал свой первый твит почти за 3 млн долларов

Полученную сумму Джек Дорси перечислил благотворительной организации Give Directly

Глава корпорации Twitter, создатель одноимённой социальной сети, Джек Дорси в понедельник сообщил, что продал на аукционе Valuables свой первый твит как невзаимозаменяемый токен (NFT).

Первый твит был написал Дорси ровно 15 лет назад – 21 марта 2006 года. Сообщается, что NFT первого твита Дорси купил гендиректор малайзийского стартапа Bridge Oracle Сина Эстави. Он заплатил чуть более 2,9 млн долларов.
Дорси перевёл деньги в биткоины (по нынешнему курсу этой криптовалюты – чуть более 50 биткоинов) и перечислил благотворительной организации Give Directly на помощь Африке. Сам твит остался на своём месте в твиттере в свободном публичном доступе, пишет golosameriki.com
Невзаимозаменяемые токены используются для создания проверяемого цифрового дефицита, а также подтверждения факта владения цифровыми активами и возможности их использования на нескольких платформах. NFT используются в нескольких конкретных применениях, которые требуют уникальности цифровых предметов, таких как криптоискусство, коллекционные цифровые предметы и онлайн-игры. Искусство стало одним из первых вариантов использования NFT и блокчейна в целом, так как невзаимозаменяемые токены позволяют обеспечить доказательство подлинности и факта владения цифровым искусством.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Павел Знавец
Мы не можем ждать милостей от природы.
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]