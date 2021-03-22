+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Черная схема? Tesla скупают инвалиды и многодетные родители. Их проверит налоговая

Белорусские налоговики составили портрет покупателя Tesla, пишет Onliner. Это многодетные родители, инвалиды первой и второй групп.

 Как правило, они владели автомобилями не более недели — а потом продавали. Министерство по налогам и сборам считает, что «существует схема». Оно намерено с этим бороться.

Управление оперативных мероприятий ИМНС по Минску сообщает, что покупатели, приобретшие Tesla в прошлом году, «не работают по объективным причинам, а те немногие, у которых работа есть, числятся слесарями, монтерами, работниками столовой, рабочими на стройке и так далее». Такие люди покупали новые электромобили стоимостью от 100 000 евро — Tesla Model X и Tesla Model S.


По данным налоговой инспекции, через 1-7 дней владельцы новых авто принимали решение продать их куда-то в Россию. «Конечно, это «схема», — считают в ведомстве. 

Схема, предполагает портал, работает с начала действия указа № 140 «О возмещении таможенных пошлин, налогов». Он даёт некоторым категориям граждан право на 50-процентную льготу при растаможке авто.

Впервые за два года с начала действия указа «первыми покупателями»  заинтересовалась налоговая.

Кстати, в марте 2020 года был подписан указ «О стимулировании использования электромобилей». Документ предусматривал, что физлицам не придётся платить НДС (20%) при растаможке электромобилей для личного пользования. Планировалось также обнулить пошлину (15%) для электрокаров.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Павел Знавец
Мы не можем ждать милостей от природы.
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]