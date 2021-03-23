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Для автошкол готовят послабления. И другие новшества закона о дорожном движении

Законопроект "Об изменении Закона Республики Беларусь "О дорожном движении" предусматривает определенные послабления для автошкол, заявил журналистам председатель Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей Игорь Комаровский.


"Законопроект направлен на совершенствование правоотношений в сфере дорожного движения. Его основная его цель - повышение безопасности дорожного движения в первую очередь, а также устранение правовых пробелов и имплементация отдельных нормативно-правовых актов, способствующих развитию предпринимательства и отвечающих запросам граждан, - сказал Игорь Комаровский. - Если говорить более предметно, то это вопросы, относящиеся к порядку выдачи водительских удостоверений международного образца в соответствии с международной конвенцией. Хочу отметить, что также вводится норма, сохраняющая права граждан России в рамках Союзного государства использовать на территории Беларуси на законном основании водительское удостоверение национального образца Российской Федерации".

Кроме того, вводятся определенные послабления для автошкол - в части упрощения порядка использования маршрутов, по которым обучаются управлению автотранспортными средствами курсанты. "Как вы знаете, до настоящего времени это необходимо было согласовывать с МВД, - отметил парламентарий. - Важными составляющими, конечно, являются вопросы регулирования, планирования и обеспечения безопасности дорожного движения при его организации. Вводятся параметры дорожного движения, которые должны мониториться", - добавил парламентарий. В частности, предлагается механизм, при котором ответственность за организацию дорожного движения возлагается на владельца автомобильной дороги.
БЕЛТА
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