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В Беларуси в конце рабочей недели могут не работать банковские карты. Об этом, пишет kp.by, своих клиентов предупредила пресс-служба «Белгазпромбанка» в своем Твиттер-аккаунте.





Сообщается, что «пластик» может работать с кратковременными перерывами ночью с пятницы, 26 марта, на субботу, 27 марта. Сбои в ближайшие выходные будут вызваны плановыми технологическими работами на оборудовании Банковского процессингового центра.





Работы БПЦ намерен завершить в период с 03.20 до 04.00 часов. Скорее всего в этот период невозможно будет оплатить карточкой стоимость товаров и услуг, совершать операции в банкоматах.





Напомним, Быковским процессинговым центром оказываются услуги информационно-технологического обеспечения расчетов также и другим банкам: АСБ «Беларусбанку», «Белагропромбанку», «БПС-Сбербанку», «БСБ Банку», «Паритетбанку», «Белинвестбанку», «БНБ-Банку», «Банку Решение», «Франсабанку», «Цептербанку», «БТА Банку».







