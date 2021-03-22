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Подготовьтесь, в Беларуси в конце недели с 26 на 27 марта могут не работать банковские карты

«Пластик» будет давать сбои из-за плановых работ на оборудовании временно, но лучше не рисковать, чем остаться без денег.


Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Беларуси в конце рабочей недели могут не работать банковские карты. Об этом, пишет kp.by, своих клиентов предупредила пресс-служба «Белгазпромбанка» в своем Твиттер-аккаунте.

Сообщается, что «пластик» может работать с кратковременными перерывами ночью с пятницы, 26 марта, на субботу, 27 марта. Сбои в ближайшие выходные будут вызваны плановыми технологическими работами на оборудовании Банковского процессингового центра.

Работы БПЦ намерен завершить в период с 03.20 до 04.00 часов. Скорее всего в этот период невозможно будет оплатить карточкой стоимость товаров и услуг, совершать операции в банкоматах.

Напомним, Быковским процессинговым центром оказываются услуги информационно-технологического обеспечения расчетов также и другим банкам: АСБ «Беларусбанку», «Белагропромбанку», «БПС-Сбербанку», «БСБ Банку», «Паритетбанку», «Белинвестбанку», «БНБ-Банку», «Банку Решение», «Франсабанку», «Цептербанку», «БТА Банку».
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