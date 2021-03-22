



Белорусские банки обратились в органы внутренних дел в связи с тем, что кредитополучатели умышленно уклоняются от исполнения обязательств с помощью реорганизации юрлица.





По информации БелаПАН, эта проблема сейчас обсуждается в банковском сообществе, и ею уже занимаются специалисты профильного ведомства МВД, которые специализируются на борьбе с экономическими преступлениями.





Банки и представители органов внутренних дел пришли к выводу, что некоторые компании умышленно уклоняются от погашения кредитной задолженности путем реорганизации юридического лица (которая предполагает передачу заложенного имущества и ликвидных активов на баланс новой организации).

В результате этой процедуры реализация имущества осуществляется на аффилированную организацию, а предприятие с имеющейся кредитной задолженностью ликвидируется. Как следствие, в результате реорганизации юрлица банк, предоставивший кредит, не располагает возможностью наложить взыскание на заложенное имущество по причине его отсутствия.





Такая проблема возникла в связи с тем, что белорусские банки не имеют возможности своевременно контролировать процесс передачи долгов иному юридическому лицу в процессе реорганизации компании, которая привлекала банковский кредит.





По этой причине сейчас белорусские банки совместно с органами внутренних дел обсуждают механизм, который бы не позволил недобросовестным кредитополучателям с помощью реорганизации юрлица уклоняться от исполнения кредитных обязательств.