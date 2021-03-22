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Роуминг между Беларусью и Россией могут отменить 2 апреля

Операторы связи на территории двух стран в тестовом режиме снизили тарифные ставки для роуминга еще в ноябре 2020 года.


© Pixabay USA-Reiseblogger

Комиссия Парламентского собрания Союза Беларуси и России по информационной политике, пишет Sputnik, считает возможным отменить телефонный роуминг между странами со 2 апреля, сообщила российский сенатор Маргарита Павлова. 

"В ходе заседания комиссии участники мероприятия заявили, о том, что процедурные вопросы по отмене роуминга между странами могут быть заверены ко 2 апреля – Дню единения народов Белоруссии и России", – сказала парламентарий после заседания комиссии

По ее словам, этому вопросу в ходе работы было уделено основное внимание, несмотря на то, что люди все меньше зависят от телефонного роуминга, потому что общение активно идет в мессенджерах.

Ранее стало известно, что в ноябре прошлого года операторы связи в Беларуси и России начали тестирование новых тарифов в роуминге, что включает снижение ставки интерконнекта с 30 центов до 1,5 цента за минуту. В свою очередь это привело к снижению стоимости связи для клиентов операторов на территории двух стран. Работа над отменой роуминга в Союзном государстве ведется с 2017 года.
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