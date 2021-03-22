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Oops! Россия поставляет газ Китаю дешевле, чем Беларуси

С начала 2021 года стоимость поставок российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» упала до минимальных значений — ниже 120 долларов за тысячу кубометров.

Об этом свидетельствуют данные Генеральной администрации по таможне КНР, на которые ссылается «Интерфакс».

Россия начала поставлять топливо рекордно дешево из-за особенностей контракта. Его формула привязана к стоимости мазута и газойля с лагом в девять месяцев, а те, в свою очередь, привязаны к ценам на нефть.

Стоимость газа меняется раз в квартал, то есть в апреле она будет пересмотрена. Но в настоящее время поставки идут в несколько раз дешевле, чем в среднем по рынку.

Так, в январе средняя цена на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии составляла 587 долларов за тысячу кубометров, а российский СПГ шел в Китай по 487 долларов. В Европе средняя стоимость газа на спотовом рынке составляла 257 долларов за тысячу кубометров.

Китай в первом квартале получает российский газ даже дешевле, чем Беларусь, которая платит 128,5 доллара за тысячу кубометров. В Европу газ шел по цене 170 долларов. 
Источник: lenta.ru
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