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В Беларуси растут "плохие" долги за энергоносители

Чиновники обновили данные о неплатежах за топливно-энергетические ресурсы. Почти всюду по стране увеличивается токсичная задолженность.

«Мусорные» долги за энергоносители отражает просроченная кредиторка за топливно-энергетические ресурсы. К 1 февраля эта кредиторка достигла 1,103 млрд BYN. Рост по сравнению с началом года составил 12,3%, пишет banki24.by

Для долгов за энергоносители в Беларуси характерна высокая доля просрочки. Вот и на 1 февраля удельный вес токсичных обязательств предприятий-флагманов составил 20,5%. Это значит, что каждый пятый рубль за поставленные ТЭР не был возвращен в срок. 

Основную часть долгов за энергоносители концентрировали организации Гомельской (302,7 млн BYN) и Минской (263,4 млн BYN) областей. Также по Минской области наблюдалась самая высокая доля неплатежей — аж 57,4%. 

Самый быстрый рост просрочки с начала 2021 года отмечался по Гродненской области — в 2,7 раза до 118,3 млн BYN. Сопоставление региональных и отраслевых данных показывает, что источником роста долга могут являться предприятия по производству неметаллических минеральных продуктов. К таковым в регионе относятся цементные, стекольные и прочие предприятия. 

Меньше всего просроченных долгов имели флагманы Брестской области — всего 49,5 млн BYN. Относительно малый объем токсичной задолженности может быть связан с тем, что этот регион в наименьшей степени затронула так называемая комплексная модернизация. 

В Витебской области просрочка за энергоносители составила 101,3 млн BYN (+10% с начала года), в Могилевской — 135,9 млн BYN (+9,1%). По Минску «мусорные» долги достигли 131,8 млн BYN (+0,5%). 

В отраслевом разрезе основную часть просрочки взяли на себя промышленность и сельское хозяйство — 579,2 и 374,4 млн BYN соответственно. В промышленности долги с начала года выросли на 16,2%, в сельском хозяйстве — на 9,2%. 

Доля токсичных обязательств в промышленности составила 16,4%, в сельском хозяйстве — 51,2%. Внутри промышленности было несколько точек концентрации неплатежей. 

В их число вошли такие отрасли, как пищепром (107,2 млн BYN), деревообработка и целлюлозники (52,8 млн BYN), производители неметаллических минеральных продуктов (126,7 млн BYN), машиностроение (50,2 млн BYN), энергетика (166,2 млн BYN). 

Пищепрому присуща крайне высокая доля проблемных долгов за энергоносители. На 1 февраля 2021 года она достигла 96%, то есть за ТЭР в отрасли гораздо реже платили, чем не платили. 

Вместе с сельским хозяйством пищепром образует кластер предприятий агропромышленного сектора. Его суммарная просрочка составила 481,6 млн BYN, или 43,7% от всех проблемных долгов в реальном секторе.
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