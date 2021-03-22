Российский рубль обвалился до месячного минимума

С начала марта валютная корзина подешевела к белорусскому рублю на 0,64%.





Курс доллара вырос на 0,0063 BYN до 2,6034 BYN/USD — максимума за 12 дней.





Напомним, что на прошлой неделе во вторник американец находился на минимуме за 25 дней.





Курс евро снизился всего на 0,0023 BYN до 3,0955 BYN/EUR.





Евро сейчас находится вблизи минимума за два месяца. Чтобы его достичь европейской валюте достаточно подешеветь на 0,0060 BYN.





Курс российского рубля упал на 0,0154 BYN до 3,4912 BYN/100 RUB — минимума за 28 дней.





За последние четыре дня торгов стоимость сотни российских рублей обвалилась на 0,0628 BYN.





Итоги третьей недели марта на валютном рынке РБ

На минувшей неделе белорусский рубль незначительно подешевел к доллару и евро, существенно подорожав к российскому рублю, но ещё во вторник его курс находился на максимуме за 195 дней.





курс доллара +0,0038 BYN (+0,15%);

курс евро +0,0022 BYN (+0,07%). Евро по итогам торгов на БВФБ в среду упал до минимума почти за два месяца (55 дней);

курс российского рубля −0,0193 BYN (−0,55%);

корзина валют −0,22%.





Накопительные итоги с начала марта 2021

За три первые недели марта белорусский рубль немного укрепился к доллару, весьма сильно подорожал к евро и незначительно подешевел к российскому рублю:





курс доллара −0,0086 BYN (−0,33%);

курс евро −0,0684 BYN (−2,16%);

курс российского рубля +0,0038 BYN (+0,11%);

корзина валют −0,48%.









Центробанк России

Банк России принял решение поднять официальный курс доллара на завтра на 47 копеек до 74,6085 российских рублей — максимума почти за полтора месяца.





Официальный курс евро на завтра поднялся на 22 копейки до 88,6573 российских рублей.





Повышение учётной ставки Банком России





В минувшую пятницу впервые с конца 2018 года Центробанк РФ повысил ставку рефинансирования из-за ускорения инфляции. Рост составил 0,25%. Новое значение учётной ставки — 4,50%.





Нацбанк Беларуси в таких же условиях роста инфляции уже дважды отказался от повышения ставки рефинансирования.