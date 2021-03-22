На пути в ЕС: более 1500 фур ждут выезда из страны

Очереди из грузовиков наблюдаются на границах Беларуси с Латвией, Литвой и Польшей. По данным на 9:40, выехать за пределы республики не могут 1 520 большегрузов.









Традиционно особенно напряженная обстановка остается на белорусско-литовской границе — там «застряли» 890 фур, и в ближайшее время ситуация только усугубится — один из пунктов пропуска частично закроют на ремонт.





В частности, в пункте пропуска «Бенякони» застряли более 290 машин, в «Каменном Логе» — свыше 230. В «ККотловке» не могут выехать более 210 грузовиков, в «Привалке» — свыше 160.





На втором месте по загруженности граница с Латвией. В «Урбанах» стоят более 200 машин, в «Григоровщине» — свыше 140.





Наименее проблемной для водителей можно назвать белорусско-польскую границу. В пункте пропуска «Брузги» не могут выехать более 150 грузовиков, в «Козловичах» — свыше 80, в «Берестовице» — более 60.





На границе Беларуси и Украины очередей нет.





Очереди в пунктах пропуска в направлении ЕС — явление частое. Больше всего очередей в литовском направлении. Среди наиболее частых причин, по которым образовывались заторы на границе: регулярное обновление баз данных литовской таможни, разного рода сбои в системе оформления грузов, а также проблемы с электричеством и возникающими в связи с этим трудностями передачи данных.





Напомним, что в ближайшее время ситуация с очередями на белорусско-литовской границе не разрешится. Пропускная способность пункта пропуска «Мядининкай» («Каменный Лог») значительно будет снижена с 22 марта из-за ремонтных работ, которые будут там проводиться. Соответственно, будет сокращено количество полос для передвижения транспорта, а пропускная способность снизится на 50%.





Завершить работы планируют во втором квартале 2023 года.





Как отметили в Госпогранкомитете, даже без реконструкции литовская сторона не выполняет нормы пропускной способности на 100%, продолжая игнорировать договоренности с белорусскими коллегами.





С начала года во всех пунктах пропуска на общей границе Беларуси и четырех стран-соседок зафиксировано около 140 внештатных ситуаций, большинство которых влияли на скорость оформления транспорта. Около 50% таких случаев пришлись именно на литовские пункты пропуска, и во всех пропускная способность не выполнялась.



