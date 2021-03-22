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В России выявили новую схему обналичивания денег через налоги и таможенные платежи

Речь идет о модификации теневой схемы, в которой денежные средства перечисляются на счета предприятий или связанных с ними лиц через счета большого числа посредников

Росфинмониторинг выявил в 2020 году новую схему обналичивания средств, направленную на уход от процедур контроля банков с использованием налоговых либо таможенных платежей, пишет ТАСС. Об этом говорится в информационном бюллетене службы "Итоги информационного взаимодействия с организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом".

Речь идет о модификации теневой схемы, в которой денежные средства от заказчиков наличных перечисляются на счета предприятий или связанных с ними лиц через счета большого числа посредников, обладающих признаками фиктивности, указано в бюллетене.

"В 2020 году у данной типологии появились различные модификации, направленные на уход процедур контроля банков. Например, кредитными организациями выявлены ситуации, связанные с перечислением фиктивными компаниями налоговых или таможенных платежей за ТРП (торгово-розничные предприятия)", - говорится в документе.

Ранее Росфинмониторинг сообщал о схемах обналичивания через так называемые зарплатные проекты, реализуемые через кредитные организации, в которых юридические лица не имеют банковских счетов. В этих случаях банки не могут на ранней стадии оценить реальную операционную активность таких клиентов, и схемы применяются для банального обналичивания через фиктивные выплаты заработной платы несуществующим сотрудникам.
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