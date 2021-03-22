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Турецкая лира рухнула после увольнения главы ЦБ

Курс турецкой лиры к рублю по состоянию на 8:14 по московскому времени составляет 9,22 рубля, свидетельствуют данные Investing.com.

Валюта рухнула на 10,79 процента в первый торговый день после решения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана уволить главу Центробанка страны Наджи Агбала. ЦБ 18 марта поднял ключевую ставку с 17 до 19 процентов. После этого последовали перестановки, новым председателем Центробанка страны стал Сахап Кавциоглу. До этого он выступал против повышения ставки, пишет BBC.

Эрдоган уволил третьего главу ЦБ за последние два года. Такое решение президента Турции шокировало инвесторов, которые высоко оценили недавнюю денежно-кредитную политику центрального банка страны. В какой-то момент лира была лучшей валютой развивающихся рынков в 2021 году. Теперь же лира упала на 14 процентов по отношению к доллару, почти до исторического минимума, пишет Лента.ру.

В начале ноября прошлого года министр финансов страны Берат Албайрак, приходящийся зятем президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, ушел в отставку после рекордного падения курса лиры. Агентство Bloomberg называло лиру худшей валютой в мире.
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