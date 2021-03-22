Санкционные риски лучше снижать благодаря укреплению собственной технологической самостоятельности.





По слова Лаврова, США считают своей задачей ограничить возможности технологического развития России, а также Китая.

"Нужно отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем", - сказал российский министр.

Он призвал перейти к расчетам в национальных валютах, а также в международных валютах, которые являются альтернативой доллару.

Ранее Лавров заявил, что Европейский союз сам разрушил каркас отношений с Российской Федерацией. В частности, из-за поддержки Украины.