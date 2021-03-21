







Об этом в своем материале в издании «Финансы. Учет. Аудит.» написал министр финансов Юрий Селиверстов, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».





По словам руководителя Минфина, в стране нужно сформировать уровень дохода бюджета, но без сильного давления на экономику. При этом увеличивать налоговую базу планируется за счет отмены некоторых льгот, а вместе с тем и совершенствованием порядка уплаты основных налогов.





Также в стране планируется повысить вовлеченность малого и среднего бизнеса в формирование доходов бюджета.





Министр отмечает, что в Беларуси на данный момент уже приняты все необходимые меры для развития бизнеса.





«Более того, в условиях множественности преференциальных режимов и добровольности их применения началось активное вовлечение индивидуальных предпринимателей в различные схемы для налоговой оптимизации и выведения из оборота наличных денежных средств», — сказано в материале.





В стране будет введена четкая градация категорий предпринимательства: самозанятых, индивидуальных предпринимателей и микропредприятий. Для каждого из них будет установлен налоговый режим, а сумма выплат будет соразмерна с доходом.





«Безусловно, перечисленные шаги должны быть подкреплены дальнейшим совершенствованием налогового администрирования, его упрощением и цифровизацией», — заключил министр.



