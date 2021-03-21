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Беларусь — первая среди постсоветских стран по росту потребительских цен

В январе и феврале 2021 года Беларусь возглавила список стран постсоветского пространства по росту потребительских цен. Это следует из проведённого агентством БелаПАН анализа данных национальных органов статистики.


Актуальный чек из магазина / Еврорадио

За первых два месяца нового года цены в нашей стране выросли на 3,1%. Следом за Беларусью идут Азербайджан, Армения (у обеих стран на 2,8%), Украина (2,3%) и Грузия (2,2%). Для сравнения в России за это время потребительские товары подорожали на 1,46%, в Казахстане — на 1,3%, в Литве — на 0,7%, передает Еврорадио.

В феврале 2021 года цены в Беларуси увеличились на 1,94%. И это снова самый высокий показатель среди стран бывшего СССР. Далее идут Азербайджан (1,6%), Грузия и Кыргызстан (1,1%), Украина (1%), Эстония (0,9%), Россия (0,78%). В Литве цены выросли всего на  0,2%

По росту потребительских цен (на 7,36%) в 2020 году Беларусь заняла пятое место среди вышеупомянутых стран. Год назад — в январе и феврале 2020-го наша страна, как и сейчас, лидировала (1 и 1,87% соответственно).
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