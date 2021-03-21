Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Чугуев, TUT.BY





Минфин анонсировал существенные новшества для работников бюджетных организаций, которые намерены ввести в нынешней пятилетке. Одно из главных возможных изменений — пересмотр штатов бюджетных организаций. Проще говоря, речь про оптимизацию численности работников. Глава Минфина в статье журнала «Финансы. Учет. Аудит» рассказал, каких изменений стоит ожидать бюджетникам, пишет FINANCE.TUT.BY.





Министр финансов Юрий Селиверстов отмечает, что «в условиях сжатия ресурсной базы бюджета, увеличения затрат на обслуживание долгов, а также поддержку реального сектора экономики и банковской системы на первый план выходит задача изыскания внутренних резервов для наращивания социальных расходов».





По его словам, на повышение уровня оплаты труда в бюджетной сфере при выходе на параметры программы социально-экономического развития на 2021−2025 годы потребуется, по оценкам, 7,2 миллиарда рублей в год, или более 3% к ВВП.





Напомним, чиновники обещают в нынешней пятилетке отдельным категориям бюджетников поднять в 1,5−2 раза зарплату. Это учителя, преподаватели, врачи и средний медперсонал, работники сферы социального обслуживания, культуры.





Повышать зарплаты будут за счет оптимизации штата





Повышение зарплаты в бюджетной сфере будет обеспечиваться среди прочего за счет оптимизации структуры и численности работников, об этом говорится в программе социально-экономического развития на эту пятилетку. Это может вызвать дополнительное напряжение в сфере, особенно в регионах, где проблематично найти новое рабочее место. Другие возможности увеличения зарплат бюджетников, которые озвучили чиновники, — поэтапное увеличение базовой ставки и развитие внебюджетной деятельности.





Юрий Селиверстов в своей статье говорит про «трансформацию системы» и что «искать ресурсы (на повышение зарплат. — Прим. ред.) придется в том числе и за счет внутриотраслевой оптимизации». «Как итог вынужденного процесса, новый облик приобретет вся система бюджетных организаций, — пишет министр. — Бюджетному сектору придется уходить от статичного состояния, реформируясь параллельно изменению экономической ситуации».





Глава Минфина приводит «достаточно позитивный пример» — создание в 2020 году центров по обеспечению деятельности бюджетных организаций. «Упорядочение нормативов численности работников, занятых обеспечением финансово-хозяйственной деятельности таких учреждений в регионах, позволило сократить штатную численность их сотрудников на 1,2 тысячи единиц и на этой основе повысить уровень оплаты труда занятых».





Как пишет Юрий Селиверстов, с учетом уже наработанного опыта в среднесрочном периоде предстоит дальнейший пересмотр штатов бюджетных организаций.





Министр рассказал про внедрение c 1 января 2023 года механизма медицинской аккредитации организаций здравоохранения. «Бюджетное финансирование на их содержание будет выделяться при условии соответствия предоставляемых услуг базовым (эталонным) требованиям оказания медицинской помощи населению», — уточнил глава Минфина.





«Стимулирование рублем — самый эффективный инструмент оптимизации расходов»





По его словам, еще один вектор оптимизации расходов — упорядочение сети бюджетных организаций. «В каждом отраслевом министерстве нужно выработать дорожную карту мер по развитию „экономичных“ форм обслуживания населения (нестационарных, мобильных, межрегиональных), — пишет Юрий Селиверстов. — Параллельно целесообразно продолжать внедрение нормативного финансирования наиболее бюджетоемких социальных отраслей. Всем очевидно, что стимулирование рублем — самый эффективный инструмент оптимизации расходов в секторе».





По мнению министра, «не объемы финансирования должны соответствовать сети бюджетных учреждений, а, наоборот, штаты, количество организаций, расходы на их модернизацию и развитие — подстраиваться под существующие возможности».





«На первый план выйдет то, как организация реализует свое государственное предназначение, насколько люди удовлетворены качеством полученных услуг, а не размер составленной учреждением сметы и следование ей. Данный тезис применим и к системе жилищно-коммунального хозяйства», — отмечает Юрий Селиверстов.





Про «контролеров» и проверки госпредприятий (а не только бюджетников)





Министр финансов считает, что «назрело усиление системы контроля, направленной на оперативное устранение и предотвращение нарушений».





«В условиях проведенной оптимизации справиться эффективно с данными вызовами силами только „контролеров“, очевидно, не получится. Поэтому ставку логично сделать на систему так называемого внутреннего контроля и аудита», — пишет Юрий Селиверстов.





Он рассказал про пилотный проект в центре по обеспечению деятельности бюджетных организаций Слуцкого района. «Функция внутреннего аудита в период его проведения была возложена на отдельных работников центра — как дополнительная к основной работе. Проведенные контрольно-аналитические мероприятия позволили выявить ряд недостатков, связанных как с оформлением бухгалтерских документов, так и с проведением инвентаризации, списанием техники и другими вопросами», — отмечает Юрий Селиверстов.





Он считает, что, отработав систему внутреннего контроля в центрах, после этого «целесообразно рассмотреть создание служб внутреннего контроля и аудита в крупных бюджетных организациях, а также предприятиях реального сектора экономики, собственником которых является государство». То есть в этом случае речь уже идет не только про бюджетные организации, но и в целом про государственные предприятия.





Что сейчас происходит с зарплатами бюджетников





По данным Белстата, средняя зарплата бюджетников в январе упала на 101 рубль по сравнению с декабрем 2020-го — до 1099 рублей (данные за февраль еще не обнародованы). Это суммы до уплаты налогов, то есть на руки получается меньше. При этом также реальные заработки, которые рассчитываются с поправкой на рост цен на товары и услуги, также упали — больше чем на 9 рублей.

В 2020 году бюджетникам планировали поднять зарплаты до 80% от средней зарплаты по стране. На этот показатель по итогам прошлого года удалось выйти, соотношение составило 80,4% (за январь-декабрь прошлого года). Однако здесь есть нюанс: выйти на этот уровень во многом удалось за счет надбавок медикам за борьбу с коронавирусом.





На какие зарплаты ищут медиков и учителей





В общереспубликанском банке вакансий сейчас значится 2956 предложений для врачей-специалистов. При этом 1289 предложений от нанимателей с зарплатой до 700 рублей. Больше 1000 рублей обещают по 703 вакансиям.