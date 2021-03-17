



«Порядка 360 заявок на сумму более 13,5 миллиона рублей — таков итог тиражирования нового кредита чуть более чем за один месяц. При этом „Ипотека Экспресс“ оказался популярным не только в столице, но и в областных центрах: так, наряду с городом Минском активно пользуются продуктом жители Брестской и Витебской области», — говорится в пресс-релизе банка.





В банке не уточняют, какую среднюю сумму белорусы берут в кредит. Но если разделить 13,5 миллиона на 360, получится 37 500, подсчитал Onliner.by. Как показывают расчеты на кредитном калькуляторе на сайте банка, на такую сумму могут рассчитывать кредитополучатели со средней зарплатой не ниже 1625 рублей. При этом размер ежемесячного платежа составит 812,5 рубля (156,25 рубля по основному долгу и 656,25 рубля по процентам).





Если мы будем строго следовать графику платежей и растянем выплату на все 20 лет, то общая сумма переплаты по процентам за весь период пользования кредитом составит 156 687,5 рубля. Выходит, берешь в банке 37 500, а через 20 лет отдаешь 194 187,5. И это если не будет меняться ставка рефинансирования.





В пресс-релизе банка подчеркивается, что среднестатистический портрет кредитополучателя не ограничивается только программистом или представителем бизнеса. За ипотекой обращаются работники сферы производства, обслуживания, простые специалисты с доходом, соответствующим средней зарплате по стране, — порядка 1200 рублей.





Опять же обратимся к кредитному калькулятору. При зарплате в размере 1200 рублей банк выдаст не более 27 692 рубля. Кредитополучателю придется ежемесячно отдавать банку ровно половину своей зарплаты (115,38 рубля будут идти на погашение основного долга, 484,62 рубля — на выплату процентов). А общая переплата по процентам через 20 лет составит 115 707,69 рубля. Но никто не запрещает расплатиться досрочно.





Реальный пример





На днях в своем Telegram-канале банк поделился историей клиентки Анны, которая купила квартиру с помощью кредита «Ипотека Экспресс». Девушка призналась, что ежемесячно платит банку около 2600 рублей. Историю, опубликованную Беларусбанком приводим целиком:





Долгое время Анна жила вместе с мужем в Минске, арендуя квартиру. Деньги на покупку своей недвижимости молодые люди откладывали и планировали купить ее, когда банки возобновят кредитование. По роду деятельности Анна связана с рынком недвижимости, поэтому точно понимала, какую квартиру и за сколько хочет. 21 февраля она ее нашла!





— Зайдя в квартиру, поняла, что покупаю, — рассказывает Анна. — Собственник вложил в нее душу и мастерство.





По словам Анны, у нее нет времени и желания заниматься ремонтом. Поэтому готовый ремонт был решающим фактором, а проценты по «Ипотеке Экспресс» девушку не испугали:





— Я реально оценивала свои финансовые возможности. Приобрела квартиру с 10% собственного участия. 90% - кредит. Мой ежемесячный платеж около 2600 BYN. Со временем он уменьшится. Это примерно та сумма, которую я направляла в ежемесячные накопления. Теперь она будет идти в счет погашения обязательств.