В Казахстане выпустили монету с Назарбаевым









Как сообщает Tengrinews, монета номиналом 1000 тенге с портретом Назарбаева относится к серии «Выдающиеся события и люди». Монета сделана она из серебра пробы 925/1000 (46,2 грамма) с составной частью из золота пробы 999/1000 (16 граммов).





Тираж — 1 000 штук.







