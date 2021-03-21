Сектор арендного жилья доведут до 15% от общего жилфонда









"Наша задача на ближайшую перспективу – увеличить сектор арендного жилья и довести его удельный вес до 15% от общего жилфонда. В скором времени будут разработаны и приняты нормативные правовые акты, регулирующие рынок такого жилья, пишет interfax.by. В него будут вовлекаться не только юридические, но и физические лица, у которых жилплощади в избытке. Они смогут не только зарабатывать, сдавая квартиры и дома, но и снизят для себя налоговую нагрузку", – отметил министр.





Он обратил внимание, что растет количество людей, которые стоят в очереди нуждающихся более 10 лет. Причины самые разные: например, нет источников доходов. Для такой категории и для молодежи, которая более мобильна и не хочет привязываться к конкретному месту, и проводится работа над развитием сектора арендного жилья.