Популярная сеть магазинов «Остров чистоты» на грани закрытия?





Телеграм-канал «Мая краіна Беларусь» опубликовал письмо от подписчика:





- Информация по магазинам «Остров чистоты и вкуса», которые принадлежат компании «ЗападХимТорг».





После снижения зарплат всем сотрудникам компании в феврале 2021 (по Минску на 10%, в регионах - на 15%), начался массовый отток кадров. Скоро работать будет некому. Причины следующие:





- маленькая зарплата (около 600 рублей у продавцов до старшего кассира и примерно 850 заведующая);





- стопроцентный выкуп просроченного товара, который приходит с РЦ (распределительного центра компании) сотрудниками магазинов. А присылают, как правило, всякий неликвид и в больших количествах.





- новый график инвентаризаций (1 раз в 4 месяца проводится переучет, из-за чего магазин не может сформировать фонд для погашения львиной доли недостач).





- не оплачиваются переработки;





- падение продаж на 20-30%;





- не обеспечение работников канцелярией, новым оборудованием и пр.





В общем, ситуация плачевная. При таком положении дел в течение полугода вся сеть просто прекратит существование.