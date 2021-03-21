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Популярная сеть магазинов «Остров чистоты» на грани закрытия?

Из компании начался массовый отток кадров.


Телеграм-канал «Мая краіна Беларусь» опубликовал письмо от подписчика:

- Информация по магазинам «Остров чистоты и вкуса», которые принадлежат компании «ЗападХимТорг».

После снижения зарплат всем сотрудникам компании в феврале 2021 (по Минску на 10%, в регионах - на 15%), начался массовый отток кадров. Скоро работать будет некому. Причины следующие:

- маленькая зарплата (около 600 рублей у продавцов до старшего кассира и примерно 850 заведующая);

- стопроцентный выкуп просроченного товара, который приходит с РЦ (распределительного центра компании) сотрудниками магазинов. А присылают, как правило, всякий неликвид и в больших количествах.

- новый график инвентаризаций (1 раз в 4 месяца проводится переучет, из-за чего магазин не может сформировать фонд для погашения львиной доли недостач).

- не оплачиваются переработки;

- падение продаж на 20-30%;

- не обеспечение работников канцелярией, новым оборудованием и пр.

В общем, ситуация плачевная. При таком положении дел в течение полугода вся сеть просто прекратит существование.
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