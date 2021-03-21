Глава ведомства среди прочего, пишет TUT.BY, рассказал про налоговые приоритеты и пояснил, почему для предпринимателей хотят пересмотреть налоговую нагрузку.





Юрий Селиверстов заявил в статье, что основной вызов перед налоговой системой в текущих условиях — формирование уровня доходов бюджета соразмерно объему необходимых расходов. «При этом решить задачу требуется без создания препятствий для предпринимательской и инвестиционной активности, то есть нужно избежать излишнего давления на экономику», — пишет министр.





На собираемость доходов бюджета влияют как внешние, так и внутренние факторы, заявил министр финансов.





«К первым можно отнести колебания мировых цен на основные сырьевые ресурсы и реализацию Россией налогового маневра (который ежегодно увеличивает наши потери и требует реагирования путем принятия комплекса компенсирующих мер)», — утверждает Юрий Селиверстов.





Про «недостаточный вклад» малого и среднего предпринимательства





Министр также рассказал про внутренние факторы, которые влияют на наполняемость госбюджета.





«Среди внутренних факторов выделяются перенасыщенность налоговой системы льготами различного характера и преференциальными режимами, а также недостаточный вклад в финансирование государственных расходов от субъектов малого и среднего предпринимательства, — отмечает Юрий Селиверстов. — С учетом этого в части налоговой политики на ближайшую перспективу мы подошли к устранению внутренних искажений за счет упорядочения множественности преференциальных налоговых режимов посредством их трансформации в единый (в том числе с возможностью последующего закрепления в Налоговом кодексе)».





Юрий Селиверстов заявил, что «необходимо расширить налоговую базу за счет отмены льгот при одновременном совершенствовании порядка уплаты основных налогов».





«Цель данных мероприятий — создать вместо многочисленных налоговых льгот комфортные условия для субъектов хозяйствования, исключающие налогообложение инвестиций и обеспечивающие поступления в бюджет только с реально получаемых доходов», — пояснил министр финансов.





Он сообщил, что также ожидается повышение уровня участия малого и среднего предпринимательства в формировании доходов бюджета.





«К настоящему времени все необходимые меры для развития бизнеса в нашей стране уже приняты, — отмечает министр финансов. — Более того, в условиях множественности преференциальных режимов и добровольности их применения началось активное вовлечение индивидуальных предпринимателей в различные схемы для налоговой оптимизации и выведения из оборота наличных денежных средств».





Для минимизации такой практики предлагается установить четкую градацию категорий малого и среднего предпринимательства (самозанятых, индивидуальных предпринимателей и микропредприятий) и установить для них простой налоговый

режим, при котором сумма изъятий станет соразмерна получаемым доходам, пишет министр финансов в своей статье.





«Безусловно, перечисленные шаги должны быть подкреплены дальнейшим совершенствованием налогового администрирования, его упрощением и цифровизацией», — отмечает глава Минфина.





Напомним, в середине февраля стало известно, что для индивидуальных предпринимателей могут ввести существенные изменения, которые касаются среди прочего единого налога, упрощенной системы налогообложения, взносов в ФСЗН. Фактически рассматривается возможность повышения налогов для ИП, в некоторых случаях — до 16%. Эти предложения содержались в письме Госконтроля в адрес Минфина.





Среди предложений — постепенная отмена для ИП единого налога и перевод их на упрощенную систему налогообложения (УСН) с установлением дифференцированных ставок налога в зависимости от вида деятельности, оборота, затрат на деятельность.





При этом для некоторых ИП предлагалось повысить ставки налога при упрощенной системе налогообложения до размера подоходного налога. Речь в том числе про тех, кто оказывают услуги по управлению, маркетинговые, консультационные, аудиторские, юридические, бухгалтерские услуги, а также услуги по предоставлению информации. Утверждается, что «при организации и осуществлении данных видов услуг плательщик несет незначительные затраты».





Для ИП также предлагалось повысить взносы в ФСЗН.



