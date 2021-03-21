«Все необходимые меры для развития бизнеса уже приняты». Минфин — о планах пересмотреть налоги для ИП
Чиновники озадачены поиском дополнительных источников для наполнения бюджета. «Здесь исчерпаны не все резервы. Сегодня существует значительное количество различных режимов налогообложения, вклад которых не вполне адекватен той деятельности, которой они занимаются», — написал министр финансов Юрий Селиверстов в статье журнала «Финансы. Учет. Аудит».
Глава ведомства среди прочего, пишет TUT.BY, рассказал про налоговые приоритеты и пояснил, почему для предпринимателей хотят пересмотреть налоговую нагрузку.
Юрий Селиверстов заявил в статье, что основной вызов перед налоговой системой в текущих условиях — формирование уровня доходов бюджета соразмерно объему необходимых расходов. «При этом решить задачу требуется без создания препятствий для предпринимательской и инвестиционной активности, то есть нужно избежать излишнего давления на экономику», — пишет министр.
На собираемость доходов бюджета влияют как внешние, так и внутренние факторы, заявил министр финансов.
«К первым можно отнести колебания мировых цен на основные сырьевые ресурсы и реализацию Россией налогового маневра (который ежегодно увеличивает наши потери и требует реагирования путем принятия комплекса компенсирующих мер)», — утверждает Юрий Селиверстов.
Про «недостаточный вклад» малого и среднего предпринимательства
Министр также рассказал про внутренние факторы, которые влияют на наполняемость госбюджета.
«Среди внутренних факторов выделяются перенасыщенность налоговой системы льготами различного характера и преференциальными режимами, а также недостаточный вклад в финансирование государственных расходов от субъектов малого и среднего предпринимательства, — отмечает Юрий Селиверстов. — С учетом этого в части налоговой политики на ближайшую перспективу мы подошли к устранению внутренних искажений за счет упорядочения множественности преференциальных налоговых режимов посредством их трансформации в единый (в том числе с возможностью последующего закрепления в Налоговом кодексе)».
Юрий Селиверстов заявил, что «необходимо расширить налоговую базу за счет отмены льгот при одновременном совершенствовании порядка уплаты основных налогов».
«Цель данных мероприятий — создать вместо многочисленных налоговых льгот комфортные условия для субъектов хозяйствования, исключающие налогообложение инвестиций и обеспечивающие поступления в бюджет только с реально получаемых доходов», — пояснил министр финансов.
Он сообщил, что также ожидается повышение уровня участия малого и среднего предпринимательства в формировании доходов бюджета.
«К настоящему времени все необходимые меры для развития бизнеса в нашей стране уже приняты, — отмечает министр финансов. — Более того, в условиях множественности преференциальных режимов и добровольности их применения началось активное вовлечение индивидуальных предпринимателей в различные схемы для налоговой оптимизации и выведения из оборота наличных денежных средств».
Для минимизации такой практики предлагается установить четкую градацию категорий малого и среднего предпринимательства (самозанятых, индивидуальных предпринимателей и микропредприятий) и установить для них простой налоговый
режим, при котором сумма изъятий станет соразмерна получаемым доходам, пишет министр финансов в своей статье.
«Безусловно, перечисленные шаги должны быть подкреплены дальнейшим совершенствованием налогового администрирования, его упрощением и цифровизацией», — отмечает глава Минфина.
Напомним, в середине февраля стало известно, что для индивидуальных предпринимателей могут ввести существенные изменения, которые касаются среди прочего единого налога, упрощенной системы налогообложения, взносов в ФСЗН. Фактически рассматривается возможность повышения налогов для ИП, в некоторых случаях — до 16%. Эти предложения содержались в письме Госконтроля в адрес Минфина.
Среди предложений — постепенная отмена для ИП единого налога и перевод их на упрощенную систему налогообложения (УСН) с установлением дифференцированных ставок налога в зависимости от вида деятельности, оборота, затрат на деятельность.
При этом для некоторых ИП предлагалось повысить ставки налога при упрощенной системе налогообложения до размера подоходного налога. Речь в том числе про тех, кто оказывают услуги по управлению, маркетинговые, консультационные, аудиторские, юридические, бухгалтерские услуги, а также услуги по предоставлению информации. Утверждается, что «при организации и осуществлении данных видов услуг плательщик несет незначительные затраты».
Для ИП также предлагалось повысить взносы в ФСЗН.
07:53 21/03/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение