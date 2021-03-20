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В очередь! Казахстан присоединяется к борьбе за белорусских айтишников

Astana Hub проведет в Минске закрытую встречу с руководителями компаний IT-сферы.

24 марта технопарк Astana Hub проведет в Минске закрытую встречу с руководителями белорусских компаний, заинтересованных в масштабировании на ИТ-рынок Центральной Азии, сообщает officelife.media.

На мероприятии выступят представители резидентов технопарка Astana Hub, среди них топ-менеджеры Soft Club, N-lil ltd., ITS Partner, Aloteq Qazaq и других крупных компаний.


Организаторы встречи отмечают, что столица Казахстана не уступает многим европейским странам по условиям ведения ИТ-бизнеса. Согласно рейтингу Doing Business Всемирного Банка в 2019 году, среди 190 стран Казахстан занимает 25-е место по легкости ведения бизнеса.

Белорусским айтишникам продемонстрируют возможности для ведения бизнеса аутсорсинговых, продуктовых, а также компаний в сфере облачных вычислений, расскажут об упрощенном визовом и налоговом режиме для поддержки ИТ-предпринимательства, доступе к инвесторам и нетворкингу местного ИТ-сообщества, кадровом потенциале страны.

Блокировка интернета на фоне общественных протестов после президентских выборов в августе прошлого года ударили по бизнесу белорусских ИT-компаний. Многие айтишники подверглись репрессиям, власти стали применять и экономические санкции. В результате многие предприниматели вынуждены переводить бизнес за рубеж и уезжать — в Беларуси началась релокация.

Многие страны сейчас борются за белорусских айтишников, разрабатывая для них различные программы. Так, например, с прошлого лета в Украину из Беларуси переехали около 40 компаний и примерно две тысячи их сотрудников. В сентябре Польша запустила программу релокации Poland. Business Harbour. Ею уже воспользовались более 2,5 тысячи ИТ-специалистов.

Для перевода бизнеса белорусские предприниматели также рассматривают Литву, Латвию, Эстонию, меньше Россию — из-за значительных западных санкций против этой страны.
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