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Президент Литвы в Киеве призвал украинцев не покупать электроэнергию БелАЭС

Президент Литвы Гитанас Науседа посетил Украину с официальным визитом.

Гитанас Науседа выступает в Верховной Раде Украины / twitter.com/GitanasNauseda

 19 марта он выступил в Верховной Раде. Среди прочего он упомянул Белорусскую АЭС. Науседа призвал украинцев не покупать её электроэнергию.

"Строитель электростанции — Россия — не только подвергла риску здоровье жителей региона, но и пытается использовать проект электростанции для расширения своего влияния, — говорил литовский президент. — Хочу публично попросить власти Украины и её народ поддержать позицию стран Балтии по БелАЭС и не покупать электроэнергию, производимую в Островце".

Гитанас Науседа не первый раз назвал Белорусскую АЭС "опасным проектом", угрозой и для Литвы, и для Украины, пишет Еврорадио
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