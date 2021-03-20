"Белавиа" с 20 марта возобновляет рейсы из Минска в Баку

"Рейсы будут выполняться три раза в неделю – по понедельникам, четвергам и субботам с вылетом из Минска в 23.00 и прибытием в Баку в 3.20. Время вылета и прилета указано местное", - уточнили в компании.





"Перед покупкой авиабилета, пожалуйста, уточняйте у компетентных органов ограничения на въезд/выезд в страну назначения", - напомнили в авиакомпании.



