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"Белавиа" с 20 марта возобновляет рейсы из Минска в Баку

С 20 марта авиакомпания "Белавиа" возобновляет выполнение регулярных рейсов по маршруту Минск-Баку, говорится в сообщении на сайте авиаперевозчика в пятницу.

"Рейсы будут выполняться три раза в неделю – по понедельникам, четвергам и субботам с вылетом из Минска в 23.00 и прибытием в Баку в 3.20. Время вылета и прилета указано местное", - уточнили в компании.

Там напомнили, что с 4 декабря авиакомпания осуществляет рейсы по маршруту Баку-Минск. С возобновлением рейсов из Минска в Баку для пассажиров будут доступны полеты по обоим направлениям.
 
"Перед покупкой авиабилета, пожалуйста, уточняйте у компетентных органов ограничения на въезд/выезд в страну назначения", - напомнили в авиакомпании.
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