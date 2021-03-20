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МЗКТ выплатит государству в два раза меньше дивидендов, чем в 2020 году

ОАО «Минский завод колесных тягачей» (доля государства — 100%) определило размер дивидендов по итогам 2020 года — около 3,14 млн рублей. Это более чем в два раза меньше суммы за 2019 год (свыше 6,56 млн).

Отчет общества за 2020 год пока не опубликован. Предыдущий гласит, что выручка подросла примерно с 291 млн до 320 млн рублей. Чистая прибыль составила 22,8 млн (в 2018 году было свыше 37,6 млн).

Размер назначенных дивидендов МЗКТ поступательно снижается с 2017 года. Тогда общая сумма, назначенная к выплате, составила 13,4 млн рублей. Примерно столько же было выплачено, пишет officelife.media
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