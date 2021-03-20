МЗКТ выплатит государству в два раза меньше дивидендов, чем в 2020 году

ОАО «Минский завод колесных тягачей» (доля государства — 100%) определило размер дивидендов по итогам 2020 года — около 3,14 млн рублей. Это более чем в два раза меньше суммы за 2019 год (свыше 6,56 млн).