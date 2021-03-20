Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY









Выше всего курс продажи банками доллара — 2,64 рубля (Беларусбанк), а ниже всего — 2,604 рубля (Paritetbank).





Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.





Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Технобанке — 2,607 рубля.





Курс продажи банками евро выше всего в Беларусбанк — 3,13 рубля, а ниже всего — в Paritetbank — 3,099 рубля.





Евро выгоднее всего сдавать в Paritetbank, Абсолютбанке, Белорусском народном банке, Технобанке, Франсабанке — 3,101 рубля.





Все курсы валют в банках (постоянно обновляются)



