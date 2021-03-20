+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Губернатор Минской области решил разрулить конфликт учредителей "Беласептики"

ГосСМИ, в том числе БелТА и телеканал СТВ, сообщили о визите губернатора Минской области Александра Турчина на предприятие «БелАсептика», где он публично заявил, что между учредителями есть конфликт. Чиновник предупредил, что это не должно повлиять на производство и коллектив.




О сути конфликта Турчин ничего не сказал, но, как сообщает СТВ, предложил встретиться с Миноблисполкомом для «дальнейшего обсуждения проблемы».

Конъюнктура рынка для ЗАО «БелАсептика» сложилась сейчас довольно удачно из-за спроса на дезинфицирующие средства на волне пандемии. Компания производит различные медизделия, моющие средства, антисептики и т. д. В период повышенного спроса «БелАсептика» отмечала, что в емкости с ее логотипом «недобросовестные субъекты хозяйствования» заливают некачественный продукт или же разбавляют антисептики.
Officelife.media
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мы не можем ждать милостей от природы.
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]