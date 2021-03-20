Александр Шакутин из-за санкций подал иск в суд Евросоюза. Выбора не осталось
Председатель совета директоров холдинга "Амкодор" попал в "чёрный список" в декабре 2020-го (третий пакет санкций Евросоюза). И теперь Шакутин через суд пытается отменить постановление в отношении себя.
Белорусский бизнесмен Александр Шакутин из-за санкций, наложенных на него Советом ЕС, подал иск в суд Евросоюза, сообщает TUT.by. Бизнесмен аргументировал этот факт:
— Ознакомившись с доказательственной базой [Cовета ЕС], наша команда не испытала никаких чувств, кроме удивления. Нам непонятно, как такой уважаемый орган, как Совет Европейского союза, выносит обвинительный приговор, не выслушав вторую сторону? Как в Евросоюзе работает презумпция невиновности? Мы направили письма практически во все органы управления ЕС и заинтересованные страны, но, к большому сожалению, не получили ответов. У нас не оставалось выбора, кроме как подать исковое заявление в суд ЕС, — сказал Шакутин. Он также направил письмо главе представительства Европейского союза в Беларуси Дирку Шубелю с приглашением посетить заводы холдинга «Амкодор», чтобы «на месте ознакомиться с их работой и обсудить насущные проблемы». «Надеюсь, наша просьба будет услышана», — сказал Шакутин.
Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY
Бизнесмен утверждает, что некоторые проблемы с поставками комплектующих из ЕС, возникшие из-за санкций, уже решены.
Сколько продлится рассмотрение дела неизвестно.
09:30 20/03/2021
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