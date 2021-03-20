



— Ознакомившись с доказательственной базой [Cовета ЕС], наша команда не испытала никаких чувств, кроме удивления. Нам непонятно, как такой уважаемый орган, как Совет Европейского союза, выносит обвинительный приговор, не выслушав вторую сторону? Как в Евросоюзе работает презумпция невиновности? Мы направили письма практически во все органы управления ЕС и заинтересованные страны, но, к большому сожалению, не получили ответов. У нас не оставалось выбора, кроме как подать исковое заявление в суд ЕС, — сказал Шакутин. Он также направил письмо главе представительства Европейского союза в Беларуси Дирку Шубелю с приглашением посетить заводы холдинга «Амкодор», чтобы «на месте ознакомиться с их работой и обсудить насущные проблемы». «Надеюсь, наша просьба будет услышана», — сказал Шакутин.



