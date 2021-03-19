Минфину надо $1,7 млрд на рефинансирование госдолга. Где будет искать?
В будущем году Минфин намерен привлечь около 1,7 млрд долларов на внутреннем и российском рынках для рефинансирования госдолга. Новые заимствования пригодятся также для покрытия дефицита бюджета, увеличенного за счет оказания поддержки госпредприятиям.
Дефицит бюджета на 2021 год был увеличен в связи с принятием законодательных актов по поддержке отдельных предприятий в период пандемии. Сейчас планируемый дефицит составляет 5,6 млрд рублей, или 3,5% к ВВП.
Рефинансировать дефицит планируется за счет остатков средств бюджета прошлых лет и новых государственных заимствований, сообщила заместитель министра финансов Ольга Тарасевич, выступая на круглом столе «Долговой рынок Республики Беларусь», передает tut.by.
В прошлом году удалось «перевыполнить план по привлечению заимствований», что в сочетании с заимствованиями на внутреннем рынке позволило Минфину сформировать резерв в размере 1 млрд долларов для финансирования дефицита бюджета в 2021 году, отмечает представитель Минфина.
— В текущем году планируется привлечение порядка 1 млрд долларов несвязанных кредитов. Половина этой суммы будет привлечена со стороны государственного кредита Российской Федерации, помимо него предусмотрены другие двухсторонние кредиты и облигационные выпуски, — заявила Ольга Тарасевич.
Для рефинансирования госдолга всего планируется привлечь в 2022 году 1,7 млрд долларов. В частности, Минфин работает над размещением гособлигаций на территории России.
В Министерстве финансов считают, что у держателей белорусских евробондов нет экономических оснований от них избавляться.
— График платежей по государственному долгу в среднесрочной перспективе носит управляемый характер, ситуация с платежным балансом является стабильной. Белорусские евробонды обеспечивают инвесторам высокую доходность — от 5,3% до 7% по состоянию на середину марта. Экономические предпосылки для продажи белорусских бумаг отсутствуют, — заявила заместитель министра финансов.
Однако эксперты более пессимистично оценивают возможности Беларуси по исполнению своих долговых обязательств. Это относится как к внешнему госдолгу правительства, так и долговым обязательствам белорусских компаний, что станет ключевым экономическим вызовом для Беларуси в 2021 году, считает аналитик исследовательской группы BusinessForecast.by Александр Муха.
По оценкам экономиста, предстоящие годовые платежи основного долга и процентов по внешнему долгу сектора госуправления, банков и субъектов хозяйствования могут превысить 17 млрд долларов.
15:33 19/03/2021
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