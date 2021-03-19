Минфину надо $1,7 млрд на рефинансирование госдолга. Где будет искать?

Дефицит бюджета на 2021 год был увеличен в связи с принятием законодательных актов по поддержке отдельных предприятий в период пандемии. Сейчас планируемый дефицит составляет 5,6 млрд рублей, или 3,5% к ВВП.





новых государственных заимствований, сообщила заместитель министра финансов Ольга Тарасевич, выступая на круглом столе «Долговой рынок Республики Беларусь», передает Рефинансировать дефицит планируется за счет остатков средств бюджета прошлых лет исообщила заместитель министра финансов, выступая на круглом столе «Долговой рынок Республики Беларусь», передает tut.by.





В прошлом году удалось «перевыполнить план по привлечению заимствований», что в сочетании с заимствованиями на внутреннем рынке позволило Минфину сформировать резерв в размере 1 млрд долларов для финансирования дефицита бюджета в 2021 году, отмечает представитель Минфина.





— В текущем году планируется привлечение порядка 1 млрд долларов несвязанных кредитов. Половина этой суммы будет привлечена со стороны государственного кредита Российской Федерации, помимо него предусмотрены другие двухсторонние кредиты и облигационные выпуски, — заявила Ольга Тарасевич.





Для рефинансирования госдолга всего планируется привлечь в 2022 году 1,7 млрд долларов. В частности, Минфин работает над размещением гособлигаций на территории России.





В Министерстве финансов считают, что у держателей белорусских евробондов нет экономических оснований от них избавляться.





— График платежей по государственному долгу в среднесрочной перспективе носит управляемый характер, ситуация с платежным балансом является стабильной. Белорусские евробонды обеспечивают инвесторам высокую доходность — от 5,3% до 7% по состоянию на середину марта. Экономические предпосылки для продажи белорусских бумаг отсутствуют, — заявила заместитель министра финансов.





Однако эксперты более пессимистично оценивают возможности Беларуси по исполнению своих долговых обязательств. Это относится как к внешнему госдолгу правительства, так и долговым обязательствам белорусских компаний, что станет ключевым экономическим вызовом для Беларуси в 2021 году, считает аналитик исследовательской группы BusinessForecast.by Александр Муха.





По оценкам экономиста, предстоящие годовые платежи основного долга и процентов по внешнему долгу сектора госуправления, банков и субъектов хозяйствования могут превысить 17 млрд долларов.



