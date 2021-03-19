Нацбанк зажал ликвидность - беларуский рубль укрепился

Белорусский рубль подорожал к корзине валют на 0,22% с начала недели. Сегодня её стоимость опустилась до уровня, ниже которого не опускалась уже 36 дней.





Курс доллара снизился на 0,0031 BYN до 2,6002 BYN/USD и покинул максимум за 8 дней.





Напомним, что по итогам торгов во вторник стоимость доллара оказалась на минимуме за 25 дней.





Курс евро упал на 0,0104 BYN до 3,0978 BYN/EUR и оставил максимум за 13 дней. Напомним, что по итогам торгов среды евро оказался на минимуме за 55 дней.





Курс российского рубля обвалился ещё на 0,0243 BYN до 3,5066 BYN/100 RUB и с минимума за 6 дней полетел на минимум за 21 день. Хотя ещё во вторник сотня российских рублей находилась на максимуме за195 дней (более полугода).









Итоги третьей недели марта на валютном рынке РБ

На текущей неделе белорусский рубль незначительно подешевел к доллару и евро, но значительно подорожал к российскому рублю:





курс доллара +0,0038 BYN (+0,15%);

курс евро +0,0022 BYN (+0,07%);

курс российского рубля −0,0193 BYN (−0,55%);

корзина валют −0,22%.





Центробанк России

Курс доллара в Москве к 11:30 подорожал на 48 копеек до 74,1390 российских рублей.





Укрепление американской валюты идёт уже третий день, а до этого она находилась вблизи минимума за 7,5 месяцев.





Средневзвешенный курс евро к этому же времени вырос на 30 копеек до 88,42 российских рублей. Евро ещё вчера находился на минимуме за семь месяцев.





Повышение учётной ставки Банком России





Сразу после публикации этой информации доллар упал до 73,82 российских рублей, а евро до 87,82 российских рублей.





Нацбанк Беларуси в таких же условиях роста инфляции уже дважды отказался от повышения ставки рефинансирования.