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Банк России повысил ключевую ставку - впервые с декабря 2018 года

Банк России повысил ключевую ставку - впервые с декабря 2018 года

Банк России повысил ключевую ставку впервые с декабря 2018 года - на 0,25 п. п., до 4,5%, сообщил регулятор.

ЦБ допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. 

«Быстрое восстановление спроса и повышенное инфляционное давление формируют необходимость возвращения к нейтральной денежно-кредитной политике. Банк России продолжит определять сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков», отмечается в сообщении.

По прогнозу ЦБ, годовая инфляция ожидается около 4% в первой половине 2022 года и будет находиться на этом уровне в дальнейшем, передает bfm.ru
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