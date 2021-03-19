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Бизнес-союзы призывают не спешить с принятием закона о туризме - он усугубит кризис туротрасли

Бизнес-союзы считают, что поступивший в парламент законопроект о туризме существенно ухудшит положение ослабленной после пандемии коронавируса туротрасли, и призывают депутатов не принимать его из-за «существенных недоработок»

Об этом заявили представители объединений на круглом столе о влиянии измененного Закона «О туризме» на турбизнес, организованном Республиканским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), передает tut.by

Работа над новым законом о туризме идет с 2018 года. С того времени он дорабатывался и изменялся, обсуждался с представителями отрасли. Однако вариант законопроекта, который в итоге поступил в парламент, отличается от обсуждаемых ранее версий — еще до первого чтения он претерпел существенные изменения, а предложения и замечания бизнеса в нем не учтены. 

Проект закона имеет недоработки, которые в случае принятия документа ударят по всем сегментам рынка, заявили представители Республиканского союза туристических организаций и Республиканского союза туристической индустрии.

В основном претензии бизнес-сообщества касаются прописанных в документе финансовых и банковских гарантий, страхования гражданской ответственности туроператора, а также участия в формировании фонда ответственности туроператоров. 

Предложенные решения необходимы для защиты прав потребителей, однако в действующих формулировках они либо будут нереализуемыми на практике, либо приведут к существенному ухудшению финансового положения представителей отрасли, заявили представители отраслевых бизнес-союзов. 

Например, если в предыдущих версиях законопроекта лимит ответственности был прописан в размере годового оборота, то теперь он предусмотрен в объеме не менее двукратной стоимости туристических услуг, предусмотренной каждым договором оказания туристических услуг в сфере международного выездного туризма. Также в новой редакции законопроекта принцип персональной ответственности заменен регулятором на субсидиарную ответственность.

— Фактически туроператорам предлагается нести ответственность за третьих лиц: за их ошибки, просчеты, а в некоторых случаях и недобросовестность. Нужно идти по другому пути и вместе искать необходимые решения, — высказалась председатель совета Республиканского союза туристических организаций Оксана Бичун.


Как говорят участники круглого стола, формулировки в документе «оторваны от реалий экономики туристического предприятия» и экономической ситуации в Беларуси. Ввиду отсутствия четких прозрачных механизмов финансовых гарантий закон в таком варианте создаст предпосылки для монополизации рынка, поддержки субъектов с крупным иностранным капиталом и усугубит глубокий кризис туристической отрасли.

— Самым острым является обеспечение ответственности выездного туроператора. Банковские гарантии и страхование туроператора — это эффективные инструменты, но очень дорогие и неподъемные для значительной части нашего бизнеса. Мы считаем, что количество туристических организаций, занимающихся выездом туристов, сократится, не все обладают финансовыми возможностями получить банковские гарантии, заморозить значимые ресурсы — речь идет о миллионах оборотных средств, — считает председатель правления Республиканского союза туристической индустрии Филипп Гулый.

Он предлагает создание единого частно-государственного фонда для решения нештатных ситуаций, как возникшая в прошлом году необходимость экстренно вывозить белорусских туристов из других стран.

Председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей Александр Швец обратил внимание на обстоятельства, при которых принимается закон. Кроме общих для туротрасли во всех странах объективных проблем, в Беларуси туристические компании в период эпидемии коронавируса вынуждены были выживать и справляться с кризисом самостоятельно.

— Закон рассматривается на фоне недоверия к госструктурам туристической отрасли. Принимать его в таких условиях будет трудно. Перекосы, к которым может привести закон в представленном виде, или его не совсем хорошая реализация приведут к банкротствам. Нам надо поработать на экспертном уровне. Надо четко сформулировать, какие риски эти формулировки несут, как правильно сформулировать позицию, — заявил глава РСПП.

Споры вокруг законопроекта показывают, что по нему пока гораздо больше вопросов, чем ответов, что говорит о том, что закон сырой, считает член Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Национального собрания Игорь Завалей. Он не видит логики в том, чтобы «принимать закон для закона».

— Закон будет действовать и по нему будет жить целая отрасль, а это хрупкий механизм, который создавался десятилетиями. Мы одним законом можем поставить на этом крест. Туроператорам надо будет либо выезжать и осуществлять свою деятельность за пределами Республики Беларусь, где законодательство будет более лояльным, либо переходить в плоскость турагентов. Останутся туроператоры, которые будут диктовать условия. Мы должны создать условия туроператорам, которые приносят экспорт, более лучшие условия для бизнеса, а мы делаем, чтобы они ушли из бизнеса, — аргументирует депутат.

Депутат Андрей Савиных заявил, что законопроект находится на рассмотрении в профильной комиссии Палаты представителей, на второе чтение он будет вынесен только в том случае, «если соответствующая профильная комиссия согласует все вопросы». До этого депутаты могут консультироваться и учитывать мнение обратившихся. Он призвал бизнес-союзы вносить конкретные предложения и формулировки в новый текст закона. По его словам, закон будет учитывать в первую очередь интересы потребителей, потом уже бизнеса.

— Вполне возможно, что часть позиций, которые в конечном итоге будут приняты, не будут соответствовать ожиданиям бизнеса, но они должны быть мотивированы максимальным благом.
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