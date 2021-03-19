+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Израильская компания Cellebrite отказалась продавать в Беларусь технологии по взлому телефонов

Израильская компания Cellebrite, выпускающая программные комплексы для спецслужб для извлечения данных с мобильных телефонов, решила остановить продажи в Беларусь.

Израильская компания Cellebrite отказалась продавать в Беларусь технологии по взлому телефонов
Как пишет Haaretz, гендиректор компании Йосси Кармил заявил, что Cellebrite «помогает правоохранительным органам и организациям делать нашу жизнь более безопасной, предоставляя решения для законного получения цифровых доказательств в ходе уголовных расследований и гражданских процессов», пишет Медиазона. 

При этом компания, по его словам, регулярно пересматривает свою политику, «чтобы обеспечить работу в соответствии с общепринятыми международными правилами и нормами».

В августе 2020 года издание Haaretz утверждало, что Cellebrite сотрудничает с правоохранительными органами и госструктурами многих стран мира, в том числе в Беларуси.

Издание dev.by нашло 17 тендерных заявок от Следственного комитета и Комитета судебных экспертиз на покупку системы UFED, обновление лицензий, техподдержку, приобретение соединительных кабелей и прочее.

Первая такая закупка случилась в 2013 году, последняя — в мае 2019-го, когда СК закупил обновление «аналитической программы для обработки значительного объема информации, содержащейся в мобильных устройствах» и соединительные кабели с аксессуарами для программного обеспечения Cellebrite UFED 4PC.

«Поставщиком программного обеспечения выступала беларусская компания ООО «АйПи ТелКом».

Технологии Cellebrite позволяют спецслужбам получить доступ к смартфонам в обход стандартных методов защиты. 

Haaretz отмечает, что прекращения сотрудничества компании с властями России и Беларуси добивался юрист и правозащитник Эйтай Мак, который давно занимается поисками неправомерного применения израильских технологий за рубежом. 

Ранее ему удалось заставить Cellebrite отказаться от сотрудничества с китайской полицией после подавления акций протеста в Гонконге.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мы не можем ждать милостей от природы.
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]