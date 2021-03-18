



Intex-press попыталась выяснить, почему магазины закрываются и значит ли это, что сеть навсегда уходит из нашего города.





«В 9 вечера сказали, что завтра не открываемся». Что происходит с магазинами сети «Домашний» в Барановичах

Объявление на двери магазина в микрорайоне Боровки. Фото: Людмила СТЕЦКО





На Google-карте в Барановичах до сих пор значится четыре «Домашних», хотя по факту работает лишь один. Одним из последних – 12 марта – закрылся магазин в микрорайоне Боровки. Местные жители в одно прекрасное утро просто увидели на двери торгового объекта объявление о том, что он больше не работает.





Одна из работниц «Домашнего» на условиях анонимности рассказала Intex-press, что закрытие магазина для персонала стало почти такой же неожиданностью, как и для покупателей. Сотрудников просто поставили перед фактом о закрытии (и, соответственно, увольнении), причем не за месяц, как требует закон, а практически день в день.

– Ничего не предвещало беды. Работали-работали, как вдруг в девять часов вечера нам сообщают, что завтра мы уже не открываемся, – рассказывает уже бывшая работница «Домашнего». – Мы были в шоке, потому что до сих пор толком не знаем, что происходит. Сугубо наше предположение – человек (владелец сети. – Авт.) просто решил прекратить бизнес.





Вместе с тем работница отмечает, что тревожные звоночки незадолго до закрытия все-таки появились. В частности, многие поставщики, с которыми торговый объект работал, перестали возить свой товар.





Полки единственного магазина, который пока работает в Барановичах, заметно опустели. Фото: Никита ПЕТРОВСКИЙ





– Мы чувствовали, что тут что-то неладно. Но нам говорили, что закрывают только убыточные магазины, и даже наше вышестоящее начальство до конца не было в курсе ситуации. Только когда в интернете стали появляться новости про долги перед поставщиками, мы поняли, что, наверное, всем придет капец, – говорит женщина.





Новости, о которых говорит бывшая работница «Домашнего», стали появляться на крупных новостных порталах на прошлой неделе. СМИ писали о том, что у владельцев «Домашнего» – большие долги перед кредиторами, встречи с которыми они активно избегают. С тех пор закрылся не один магазин по всей стране.





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В Барановичах один пока еще работает. Однако, как рассказали Intex-press сотрудники торгового объекта, продлится это, по их информации, только до конца марта.





Значит ли это, что такой сети, как «Домашний», в Барановичах больше существовать не будет? С этим вопросом мы обратились к Александру Тутыкину, заместителю директора управляющей компании торговой сети магазинов «Домашний», который не раз бывал в нашем городе. Однако ничего внятного он не сказал.





– Тут я вам ничего не прокомментирую… Я не планирую работу магазинов. Магазины будут работать, никуда ничего не денется, это я так могу сказать предварительно. А все остальные планы – я просто не знаю их, – сказал он.





Между тем бывшие работники магазина в микрорайоне Боровки сообщили, что совсем скоро на месте «Домашнего» появится новый продовольственный магазин. Правда, какой именно, говорить пока не хотят.







