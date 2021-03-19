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Фигурировавшая в деле Белгазпромбанка компания "Кентавр" выплатит дивиденды

Закрытое акционерное страховое общество «Кентавр» решило выплатить дивиденды за 2020 год. Общая сумма — 597 тыс. рублей, в том числе 70 тыс. по привилегированным акциям.


Летом 2020 года эта компания, пишет Office Life, фигурировала в сюжете госТВ о деле Белгазпромбанка. В эфире выступил зампредседателя набсовета страховой компании.

Также в июне прошлого года финансовая милиция блокировала счета «Кентавра». В офисе прошел обыск, были изъяты компьютеры гендиректора и его первого заместителя. Никаких обвинений самой компании или ее сотрудникам тогда не предъявляли. Но члену набсовета «Кентавра» Сергею Добролету инкриминировали уклонение от уплаты налогов. Он же ранее был зампредом правления Белгазпромбанка.

В июле 2020 года компания «Кентавр» возобновила платежи клиентам и партнерам.
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