В Минске закрылся офис крупной датской ИТ-компании Adform





Информация о ликвидации «Адформ Бай» есть на Едином государственном регистре. Процедура ликвидации была запущена ещё осенью прошлого года. Между тем компания пока официально числится резидентом ПВТ (вступила в июне 2016 года).





В минском офисе Adform работало более 100 сотрудников. На конец 2018 года минский офис был вторым по величине в группе Adform.





По информации dev.by, белорусская компания столкнулась со сложностями из-за коронакризиса. «Адформ Бай» работала в сфере онлайн-рекламы. Но из-за коронавируса и введения многими странами карантина сильно просел европейский рынок (по некоторым оценкам — на 30-40%), который был для компании ключевым. Возникли проблемы с расчётами и компанию пришлось ликвидировать.





На официальном сайте датской Adform сообщается, что у компании более 30 тысяч глобальных клиентов и 26 офисов по всему миру, но в перечне уже отсутствует Беларусь. Зато есть офисы в странах-соседях (Польша, Литва, Эстония), которые, видимо, меньше пострадали от кризиса.





Adform была основана в 2002 году. Это глобальный поставщик решений в области размещения и управления рекламой в сети Интернет, на телевидении, мобильных устройствах, билбордах (outdoor advertising), информационных панелях по всему миру. Решения группы компаний Adform позволяют планировать, запускать, оптимизировать и анализировать рекламные кампании любого масштаба и типа.

В декабре 2015 года компания привлекла 21,5 миллиона долларов инвестиций в раунде С от Скандинавского пенсионного фонда Danica. В январе 2016 года компания сообщила о расширении два раза минского офиса. В 2018–2020 годах Gartner признавала Adform одним из лидеров рекламных технологий.



Не только Adform?

«Адформ Бай» — не единственный действующий резидент ПВТ, который ликвидируется. Таких компаний ещё как минимум три. Собственники этих компаний приняли решение о ликвидации только в этом году.





Ранее мы уже упоминали о ликвидации компании PandaDoc. Также в ЕГР есть информация о процессе ликвидации компаний «ИнТуСофт» (в ПВТ с 2013 года) и «2ГИС-БЕЛ» (в ПВТ с июля 2020 года).