Японские автоконцерны приостанавливают работу заводов

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Это повлияет на выпуск автомобилей в штате Кентукки и в Мексике, а также на завод по выпуску двигателей в Алабаме, сообщает «Интерфакс».





Ранее о приостановке заводов в США и Канаде ориентировочно на неделю объявила японская Honda Motor, пишет Росбалт. Компания сослалась на проблемы с цепочками поставок — задержки с разгрузкой в портах, глобальный дефицит чипов, последствия пандемии и морозов в центральной части США. Сроки перерыва компания увязала с ситуацией с поставками комплектующих.





Напомним, в начале марта стало известно, что российские автодилеры наблюдают нехватку запчастей для некоторых марок иностранных автомобилей. К тому же с начала года поднялись цены на комплектующие и расходные материалы, заявили опрошенные РИА «Новости» участники рынка.





«Сейчас присутствует определенный дефицит запчастей на рынке, сроки поставки в разных брендах разные. Рост цен также отличается по брендам», — цитировал ПРАЙМ директора департамента послепродажного обслуживания ГК «АвтоСпецЦентр» Игоря Серебрякова.





Как пояснил, со своей стороны, руководитель службы продаж запасных частей ГК «Автомир» Алексей Лепехин, сложившаяся ситуация связана, в первую очередь, с нехваткой контейнеров для импорта запчастей, например, из Китая.





Вторая причина нехватки запчастей связана с пандемией коронавирусной инфекции. «Кто-то (в минувшем году) закрывался, и производства нужно было в срочном порядке переводить в другие страны, кто-то производил фильтры, и вынужден был переоборудовать конвейер под производство масок, а это нарушение бесперебойных поставок, которое сейчас может на некоторых позициях отражаться дефицитом», — указал эксперт.